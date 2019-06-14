«طيران الإمارات» ترعى موسماً جديداً من «ستارز أون بورد»

المصدر: دبي - البيان

تجدد «طيران الإمارات» تواصلها مع عملائها في الشرق الأوسط والجاليات العربية حول العالم مرة أخرى، من خلال رعاية موسم جديد من رحلات «ستارز أون بورد» البحرية.

ويجمع الحدث أشهر الفنانين العرب مع جمهورهم في مهرجان غنائي على مدار أربعة أيام في جزر الباهاما، من 14 إلى 17 يونيو الجاري، ورحلة بحرية في 21 أغسطس المقبل انطلاقاً من برشلونة.

وسيحيي الحفلات الغنائية عدد من ألمع نجوم الغناء العرب. وتتعاون طيران الإمارات بشكل وثيق مع فريق عمل ستارز أون بورد في جميع الأنشطة، حيث يتوافق هذا المشروع مع رؤيتها وسعيها الدائم لتوفير تجارب متنوعة لعملائها من جميع الأعمار، وتحقيق التواصل بينهم. وتعرض فعاليات ستارز أون بورد على شاشة تلفزيون «إم بي سي».

وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إيمان «طيران الإمارات» بأهمية دعم الفن والثقافة في العالم العربي، حيث ترعى «ستارز أون بورد» للسنة الخامسة على التوالي باعتبار هذا المشروع منصةً تتيح لها التواصل مع عملائها والمجتمعات العربية في المهجر.