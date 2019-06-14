أفكار ترفيهية للاحتفال بيوم الأب من «مِراس»

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب موعد الاحتفال بيوم الأب، تقدم مِراس فعاليات ترفيهية منوعة، والاحتفاء بهذه المناسبة مع تطبيق SunSational Summer من مِراس الذي يسهل عليكم اختيار أروع التجارب في دبي، بدءاً من دعوات العشاء الشهية، وحتى قضاء أيام ممتعة على الشاطئ.

ويقدم صالون «آرت أوف شيفينج» في «سيتي ووك» عناية مميزة لعملائه. والاختيار من باقات حلاقة «رويال شيفينج» أو حلاقة تقليدية «تراديشينال شيفنج» أو عناية سريعة للوجه «إكسبرس فيشيال»، وسيحظى الزائر بخدمة أخرى مجانية.

ركوب الأمواج

وضمن الفعاليات الانطلاق بلباس السباحة مع الآباء لمشاركتهم في فعاليات مدرسة ركوب الأمواج «كايت سيرف سكول» في دبي، على شاطئ «كايت بييتش»، والتي تقدم خصماً على الأنشطة والخدمات خاصة. ويعدّ ركوب الأمواج رياضة مثالية في الأيام الحارة، ووسيلة رائعة لتعزيز العلاقة مع الآباء أثناء ممارسة الأنشطة المرحة.

وتكريماً لجهود الآباء وتضحياتهم على مدار تلك السنين، يمكن اختيار ساعات عصرية من «سفن فرايداي» في «لا مير» كهدايا قيمة.

وهناك رحلة ممتعة إلى متحف الغموض في السيف لإمتاع الزائرين بجولة آسرة في «كلون تيبيل» و«تريكي ستيك» أو في غرف المفاجآت المذهلة، التي تشمل تحدّي الجاذبية في الغرفة المقلوبة والنفق الدوّار، حيث سيشعر آباؤكم فيها بالبهجة والذهول.

كما تقدم «سي بريز» في «ذا بييتش» و«لا مير» عروضا مميزة على استئجار مقعد يومي، أو مقعدين شمسيين مفردين، لتتيح لآبائكم فرصة الاسترخاء على الشاطئ طوال اليوم.