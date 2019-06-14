مفاجآت صيف دبي تزيّن أجواء دانة الدنيا

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب موعد انطلاق الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، تسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الضوء على أبرز العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية وخيارات المطاعم التي تنتظر المقيمين والزوّار على مدى ستة أسابيع، في الفترة من 21 يونيو وحتى 3 أغسطس 2019.

وتشهد المدينة خلال مفاجآت صيف دبي، تخفيضاتٍ تتراوح بين 25 – 75 في المئة، على أكثر من 300 علامة تجارية في 3،500 متجر مشارك على مدى ستة أسابيع، كما تشهد مراكز التسوّق في دبي، عرضاً يومياً خاصاً على منتج معين في موقع محدد، ضمن صفقة اليوم. سيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة اليومية قبل 24 ساعة من توفرها، وستتوفر العروض ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

ثقافة وتاريخ

لا تكتمل تجربة زوّار دبي، إلّا بالتعرّف إلى تاريخها العريق، حيث تتيح المتاحف والمراكز الثقافية التي تنتشر في المدينة، ومنها متحف الشندغة وقرية المرموم التراثية ومتحف الاتحاد ومتحف دبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري، الفرصة للسيّاح لاكتشاف تاريخ المدينة، والتعرّف إلى تراثها العريق.

وتضم دبي العديد من المعارض الفنيّة، التي يمكن أن تضفي بُعداً ثقافياً لتجربة زوّار المدينة، حيث يقدّم معرض كوادرو فاين آرت دبي، عدداً من المعارض الفنيّة والبرامج التعليميّة، فيما يسلّط معرض جرين آرت، الضوء على الفنانين الواعدين في الشرق الأوسط وخارجه.

المعالم السياحية

وتضم دبي العديد من المعالم السياحية، التي يمكن زيارتها خلال الحدث، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بمشاهد خلّابة للمدينة عند زيارة برواز دبي، أو زيارة ذي بوينت على جزيرة نخلة جميرا، للتسوّق وتجربة المطاعم والمقاهي المطلّة على مياه الخليج العربي.

كما تقدّم العديد من الوجهات الترفيهية عروضاً خاصة خلال مفاجآت صيف دبي، وتمثل هذه الوجهات المكان المثالي للعائلات للاستمتاع بأجمل الأوقات، بعيداً عن حر الصيف، سواء كانت حدائق مائية، مثل مدينة أكوافنتشر المائية، وحديقة وايلد وادي المائية، وحديقة لاغونا المائية الجديدة في لامير، أو مراكز الترفيه الداخلية، مثل هب زيرو وجرين بلانيت في سيتي ووك.

والذي يضم مجموعة متنوعة من الطيور والزواحف، بالإضافة إلى عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي.

مطاعم فخمة

عشّاق الطعام على موعد مع ألذ النكهات خلال مفاجآت صيف دبي، حيث تضم المدينة العديد من المطاعم الفخمة والمقاهي وعربات الطعام، وغيرها من الخِيارات المتنوعة. ومن أبرز هذه المطاعم، 3 فيلس للمأكولات الآسيوية في ميناء صيد جميرا، والذي يُعدّ من أفضل المطاعم في دبي، حيث يمتاز المطعم بأجوائه المريحة والطرق المبتكرة المتّبعة في تحضير أطباقه المميزة.

ويمكن لعشّاق الطعام اكتشاف عدد من المطاعم الجديدة في دبي، مثل مطعم كساب في ذي بوينت، والذي يقدّم المأكولات التركية التقليدية، والمطعم الياباني الجديد أكيرا باك في فندق دبليو دبي النخلة.

وتقدّم مفاجآت صيف دبي، مجموعة مدهشة من العروض الترويجية والتجارب والفعّاليات الترفيهية التي ستمنح المقيمين والزوّار أجمل الأوقات أثناء وجودهم في دبي خلال الصيف، من العروض الخاصة على أسعار الإقامة في فنادق 5 نجوم، إلى الوجهات الترفيهية التي تناسب الأطفال والكبار.