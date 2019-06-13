برنامج صيفي حافل في مركز جميل للفنون

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز جميل للفنون، إحدى أولى المؤسسات الفنية المعاصرة في دبي، أمس، عن مزيد من التفاصيل حول برنامجه خلال صيف 2019، ومن أبرزها: معرض ابتكارات فنية (سكند هاند)؛ الذي يستكشف التناولات المختلفة لمفهوم المادة والمادية في الفن المعاصر، علاوة على تكليفات فنية وعروض أداء وورش عمل ومحاضرات وعروض سينمائية.

كما يشهد الصيف في المركز عرض أعمال كونراد شوكروس ولوشيانا لاموث في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، وفتح الباب أمام تلقي إهداءات الكتب لمكتبة «الكتب غير المقروءة». ومن ضمن أبرز الفعاليات الصيفية أيضاً برامج عامة جديدة ومخيمات فنية للصغار، علاوة على معارض وتركيبات فنية متواصلة.

2019

في معرض ابتكارات فنية (سكند هاند)، المقام في الفترة من 3 يوليو إلى 23 نوفمبر 2019، يتبنى 18 فناناً ومجموعات فنية من مختلف بقاع العالم مقاربات تقليدية وغير تقليدية لمفهوم «الصنع»، سواءً صنع البشر أو صنع الآلات، ويستخدمون المواد في تكوين القوالب والأفكار.

إلى ذلك أنشأ فن جميل عام 2015 ، ضمن فعاليات موسم جدة التاريخية بيت جميل للفنون التراثية في جدة هو مركز للحرف اليدوية والخطاب المعماري والحفاظ على التراث، حيث يتضمن المركز برنامجاً للحرف اليدوية والتصميم مدته عام واحد، ومنفذ من قبل مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية، بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.