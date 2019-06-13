«عالم مدهش» ينثر البهجة والترفيه بدءاً من 21 الجاري

المصدر: دبي - البيان

يعود عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة هذا الصيف في دورته العشرين ليضفي أجواء البهجة والمرح على زواره من الـــعائلات والأطفال، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو حتى 17 أغسطس 2019 في القاعات 3-7 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتيح عالم مدهش، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على مدار 58 يوماً، في هذا العام لزواره، فرصة الدخول المجاني، وذلك بالتزامن مع انطلاق مفاجآت صيف دبي، الحدث المهم ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يضم كذلك مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض على مستوى الإمارة.

ويعد عالم مدهش بتقديم تجربة فريدة من نوعها لا تنسى لزوّاره من العائلات والأطفال، وذلك من خلال ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية وغير ذلك الكثير من العروض الجذابة التي تناسب كافة العائلات. كما يعتبر الدخول المجاني لهذه الوجهة العائلية أهم ما يميّز دورة هذا العام.

مكان مثالي

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن متشوقون للاحتفاء بالدورة العشرين من عالم مدهش، تلك الوجهة الترفيهية الصيفية المميزة في دبي، والذي تم تصميمها لمنح العائلات والأطفال الفرصة للاستمتاع بإجازة صيفية لا تنسى، إذ يعد عالم مدهش المكان المثالي للأطفال لإشباع فضولهم وتفريغ طاقتهم بطريقة ممتعة ضمن بيئة مبدعة، مما يتيح لهم اللعب والتعرف على أصدقاء جدد طوال فصل الصيف وجعله ذكرى لا تنسى.

لذلك قمنا بمنح فرصة الدخول المجاني لعالم مدهش بهدف تشجيع العائلات على استغلال هذه الفرصة لتكرار زيارته أكثر من مرة للاستمتاع بالبرنامج الحافل بالترفيه والمرح، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عائلية رائدة».

ألعاب جديدة

وكعادته دائماً في توفير كل ما هــو مميّز، يقدّم عالم مدهـــش 2019 العـــديد من الأنشطة والألعاب الجــديدة التي تضاف للمرة الأولى والتـــي تناسب جميع أفراد العائلة، حيث يمكنــهم الاستـــمتاع بالألعاب في منطقة العجلات - Wheels Zone.

كما يوفر للأطفال الأكبر سناً واليافعين ألعاباً مثل «الترامبولين البانجي»، وحلبة للتزلج على الجليد، وDrift Bike؛ كما تستضيفArcadium Zone الألعــاب التفاعلية؛ بالإضافة إلى منطقة المغامرات للأطفال الأصغر سناً Little Adventure Zone .

والتي ستمنحهم الكثير من المرح والتسلية، بما في ذلك «لعبة الكاروسيل»، وفناجين الشاي، وسيارات التـــصادم، وبيت الــمرايا؛ إلى جانب منطقة شوتايم Showtime Zone، وردهة المطاعم التي تمنح الزوار تذوق أشهى المأكولات، بالإضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة التي تقدم العديد من المنتجات والهدايا التذكارية.