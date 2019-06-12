موسم جدة يتواصل مع الماجد وحماقي وجسار وعجرم

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

استضافت مدينة جدة عدداً من نجوم الطرب الخليجي والعربي، حيث افتتحت المطربة أحلام ليالي موسم جدة الفنية يوم السبت 8 يونيو، وكان جمهور فنان العرب محمد عبده على موعد مع أمسية مميزة يوم 9 يونيو، أما يوم الاثنين 10 يونيو فأشعل عمرو دياب المسرح بأشهر أغانيه.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية شرقي جدة جميع ليالي الموسم الفنية، وذلك وفقاً لجدول حافل من الأحداث والفعاليات الفنية لنخبة من المطربين العرب، التي ستستمر حتى 18 يوليو 2019، بمن في ذلك راشد الماجد، ومحمد حماقي، ووائل جسار، ونانسي عجرم، فضلاً عن الفنانين المشاركين في «ليلة سهم»، والفرقة الكورية الشهيرة سوبر جونيور.

ويعكس موسم جدة إيقاع الحياة العصرية في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في الارتقاء بقطاع السياحي المحلي، كما سيسلط الضوء على تراثها البحري وموروثها الثقافي والفني العريق.