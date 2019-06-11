أرشيف عربي للصور يطلق 22 ألف صورة تاريخية على الانترنت

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تستكمل المؤسسة العربية للصورة، وهي مؤسسة لا تتوخى الربح، مبادرتها بقيمة 255 ألف دولار الساعية إلى رقمنه الصور الفوتوغرافية في المنطقة.

ووفقاً لموقع "آرت نيوزبايبر"، أطلقت المؤسسة التي تعتبر أرشيف بيروت الرائد عن الشرق الأوسط في مجال التصوير الفوتوغرافي، أخيراً منصة على الانترنت وجعلت 22 ألف صورة من مجموعتها متاحة في متناول الجمهور ويمكن البحث عنها للمرة الأولى.

تم تأسيس المؤسسة في عام 199، وتضم الآن أكثر من 500 ألف صورة من أكثر من 300 مجموعة من جميع أنحاء العالم العربي. استحواذاتها الأولى تلاها سلسلة من التبرعات، وما يصل الى نصف صور المجموعة تعود لهواة ونصف احترافيين.

كانت قد أطلقت مبادرة الرقمنة في عام 2016، بدعم من مجموعة من الصناديق والمؤسسات والجهات الراعية والأفراد. وأفيد أن المنصة الجديدة سوف تستضيف في نهاية المطاف ما يصل إلى 55 ألف صورة، بما في ذلك سجلات تم ترحيلها من قاعدة بيانات قديمة. وأنها بدلا من التصرف كأرشيف، تزمع عبر الموقع الإلكتروني "إشراك الناس في عملية التوثيق، حتى يصبح نشاطاً جماعياً وتشاركياً".

ووفقاً لـ "أرت نيوزبايبر"، هناك اهتمام متزايد في التصوير في الشرق الأوسط من جامعي صور في القطاع الخاص، على خلفية قلق متزايد بشأن أوضاع أرشيفات دول المنطقة بسبب الأوضاع السياسية المضطربة.