الاتحاد الفلكي الدولي يمنح ألمانيا كوكباً لتسميته

المصدر: إعداد: نهى حوّا

طُلب من أطفال المدارس ورياض الأطفال في ألمانيا، أخيراً، التفكير في أسماء محتملة لكوكب خارج المجموعة الشمسية ونجمه ضمن كوكبة "الزرافة" أو "كاملوباردليس" باللاتينية، وذلك كجزء من احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الفلكي الدولي، وكانت هذه المرة الأولى التي تُمنح ألمانيا "كوكباً" لتسميته.

وأفاد موقع "دويتشه فيله" أن هيئة من المحلفين ستختار خمسة من الاقتراحات التي تقدم بها الأطفال ومجموعات هواة الفلك، لعرضها على التصويت في استطلاع على الانترنت خلال الفترة ما بين 10 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، حيث يمكن للجميع في ألمانيا المشاركة.

ويعتبر منح اسم حقيقي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، أي كوكب يدور حول نجم آخر غير شمسنا، أمراً نادر الحدوث ولم يحدث إلا مرة واحدة في عام 2015. حالياً، يعرف الكوكب ونجمه بألقاب غير عملية هما "أتش دي 32518بي" و"اتش دي32518" على التوالي.

يبلغ حجم الكوكب المشار إليه حوالي ثلاث أضعاف كتلة كوكب المشتري، وهو يدور حول نجمه كل 157.5 يوماً، الذي يمكن العثور عليه بالقرب من "النجم القطبي" ومشاهدته بالعين المجردة حتى. النجم عملاق أحمر بقطر يبلغ 10 أضعاف قطر شمسنا، على الرغم من أن له نفس الحجم تقريباً.

يذكر أن تسمية الكواكب الخارجية تعتبر جزءاً من حدث دولي يديره "الاتحاد الفلكي الدولي" تحت مسمى "نايم أكسبو وورلدز".