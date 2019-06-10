الإمارات في «طانطان».. مشاركة نوعية تعزز التسامح والتناغم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تشارك دولة الإمارات في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من موسم «طانطان»، للعام السادس ، والذي يقام في المملكة المغربية برعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، تحت شعار «موسم طانطان.. حاضن لثقافة الرحل العالمية»، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 19 يونيو الجاري.

وتشارك الإمارات في موسم «طانطان» بجناح تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بصون التراث الثقافي منها الاتحاد النسائي العام واتحاد سباقات الهجن.

حرص

وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية: إن دولة الإمارات تحرص على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الدولية التي من شأنها تسليط الضوء على التراث والحضارة الإماراتية، وتعزيز الحوار والتفاهم والتسامح بين الأديان والثقافات المختلفة.

وأضاف، إن المشاركة هذا العام تأتي في إطار الاحتفاء بعام التسامح، والحرص على التنوع الثقافي والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى، ومد جسور التواصل والمحبة والسلام مع كافة الشعوب، مع الحرص على إبراز التراث الإماراتي والترويج له في أهم المهرجانات والفعاليات الدولية.

علاقات تاريخية

وقال معاليه، إن مشاركة دولة الإمارات في فعاليات المهرجان بالمملكة المغربية تؤكد مدى العلاقات التاريخية المميزة ومسيرة التعاون الحافلة بالعطاء والإبداع بين البلدين الشقيقين، التي أرسى قواعدها المتينة المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني «طيب الله ثراهما» في ظل استمرار المسيرة نحو مزيد من التطور والتميّز بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تصنيف

وأضاف معاليه، إن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بصون التراث الثقافي يتشرفون بتمثيل وفد دولة الإمارات في مهرجان موسم طانطان الذي صنف من قبل منظمة اليونيسكو كإحدى روائع التراث الشفهي غير المادي للبشرية، وذلك بهدف تعزيز جهود التواصل بين أركان التراث الثقافي البدوي الأصيل، وتطوير العلاقات الثقافية المتميزة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، بالإضافة إلى أهمية تسليط الضوء على التراث المحلي الإماراتي والترويج له في كافة المحافل الدولية.

استراتيجية

أوضح معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي أن جناح دولة الإمارات يسلط الضوء على استراتيجية الإمارات بصون التراث، ونجاح جهود إمارة أبوظبي في تسجيل عدد من ركائز التراث الوطني المُتفرّدة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونيسكو، والمتمثلة بالصقارة والسدو والتغرودة والعيالة والقهوة العربية والمجالس والرزفة والعازي، إلى جانب تسليط الضوء على العلاقات المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، ومختلف أشكال الموروث الثقافي والشعبي لدولة الإمارات.