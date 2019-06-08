حسني في أوبرا دبي.. أغنيات تفيض بالرومانسية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رحلة مع النغم والإيقاع الشرقي، عاشها جمهور الفنان المصري تامر حسني، الذي تقاطر أول من أمس، على مقر أوبرا دبي، من أجل لقاء «نجم الجيل»، والاستمتاع ببعض من أغنياته التي تفيض إيقاعاتها بالرومانسية، ليبدو أن وصف تامر حسني لحفل أوبرا دبي بأنه «(6/‏6) قد جاء مطابقاً لما حدث على أرض الواقع، حيث رفع القائمون على الحفل شعار»كامل العدد«.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يحط فيها الفنان تامر حسني رحاله على أرض دبي، حيث سبق له أن أقام فيها حفلات كثيرة، إلا أنها المرة الأولى التي يحلق فيها في فضاء دبي أوبرا، التي فتحت ذراعيها قبل أبوابها أمام محبي النجم المصري، والذي فضل أن يشارك جمهوره لحظات وصوله إلى دبي.

حيث طمأن جمهوره في مقطع مصور بثه على»انستغرام«على سلامته، حيث قال فيه:»أهنئكم جميعاً بعيد الفطر، وأتمنى أن يكون عيداً سعيداً عليكم جميعاً، وانتظركم في دبي أوبرا لنحتفل مع بعضنا البعض«. ذاك المقطع حاز على إعجاب نحو 800 ألف من متابعي»نجم الجيل«.

في حفلته، التي فاضت بالطاقة والرقص، قدم تامر حسني، تشكيلة واعدة من أغنياته الجديدة والقديمة، جاء على رأسها»عيش بشوقك«التي مثلت نجمة الحفل، حيث طالب بها الجمهور أكثر من مرة، علماً بأن هذه الأغنية، تمثل رأس قائمة أحدث ألبومات حسني، الذي حمل عنوان الأغنية ذاتها.

كما قدم ايضاً أغنيات»ناسيني ليه«و»كل حاجة بينا«و»كفاياك أعذار«و»100 وش«، و»نور عيني«و»قرب حبيبى«، و»بنت الإيه«، و»أكتر حاجة بحبها فيكى«، و»ارجعلى«، و»بتغيب«، و»تليفونى رن«، و»أنا ولا عارف«، و»يا أنا يا مفيش«، وغيرها من الأغنيات التي سبق لها أن حققت النجاح.

تفاعل الجمهور مع أغنيات تامر حسني، لم يمنعه من التغزل بزوجته باسمة بوسيل، التي أهداها أغنية»ناسيني ليه«، فيما غنى لها أيضاً في الكواليس، قبيل صعوده على خشبة المسرح أغنية»نور عيني«على إيقاع البيانو، وذلك وفق مقطع مصور، نشرته على انستغرام زوجته باسمة بوسيل، التي علقت بدورها على ذلك بالقول:»دائماً فخورة بك، ياحبيبي«.

كورال

حفل تامر حسني، جاء مباشرة بعد مشاركته في إحياء احتفالية عيد الفطر، بقاعة المنارة لأبناء شهداء الجيش والشرطة، وغنى فيه(هتكبر) بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونال المقطع المصور إعجاب الكثير من متابعي النجم المصري، الذي عاد مباشرة إلى مصر لإحياء حفل آخر في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

حفل تامر حسني، شهد تفاعلاً خاصاً من قبل جمهوره الذي ردد معه كافة أغنياته حيث بدا أشبه بكورال ضخم، يردد الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب، في وقت هتفوا فيه باسمه من دون توقف، ليتيح تامر حسني المجال أمام عدد كبير من الجمهور لمشاركته الفرحة، بعد اقترابه من حافة المسرح، لالتقاط الصور التذكارية معه.