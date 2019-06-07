«شمس الأغنية العربية» تتألق في دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أمسية طربية وحفل ساهر بامتياز، هكذا وعدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، جمهورها في دبي، الذي تقاطر أول من أمس، على فندق هيلتون الحبتور سيتي بدبي، لمتابعة تفاصيل حفل شمس الأغنية العربية، نجوى كرم، التي كانت عند وعدها للجمهور.

فقدمت لهم حفلاً غنائياً راقصاً، لم تكفه مدى ساعتين فزاد عنها، إرضاءً للجمهور الذي صفق طويلاً لنجوى، التي آثرت أن تبقي معجبيها على إطلاع دائم، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معتمدة مبدأ «التشاور» و«أخذ رأي الجمهور» في كافة تفاصيل إطلالتها، وتسريحة شعرها وماكياجها، إلى جانب قائمة أغنياتها.

إطلالة نجوى كرم في دبي، كان عنوانها الأبيض، حيث أضاءت به فضاء مسرح الحفل، الذي رفعت فيه شعار «كامل العدد»، في وقت كانت فيه نجوى قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، برسائل الحب والسلام، لا سيما بعد إطلاقها على موقع «انستغرام» لمقطع مصور، قدمت فيه التهنئة للجميع بحلول عيد الفطر.

تصفيق

نجوى كرم، لم تكن الوحيدة التي أطلت في الحفل، فقبيل انطلاقته، أطل على الجمهور الفنان الإماراتي عبد الله النايف ووليد الجاسم، والمغني والمؤلف الكويتي عبد القادر الهدهود، واللذان مهدا لأمسية طربية، تألق فيها الحب والسلام، وارتقت فيها ايقاعات الموسيقى الشرقية، فيما زادت أناقة نجوى كرم، من روعة الحفل الغنائي، حيث استقبلها الجمهور بوصلة «تصفيق حارة» امتدت لعدة دقائق، لتقدم من بعدها نجوى تشكيلة من أغنياتها الجديدة والقديمة.

على رأس قائمة أغنيات نجوى، تربعت أحدث أغنياتها «ملعون أبو العشق»، التي أشعلت بورصة الغناء العربي، بعد احتلالها للمراكز الأولى، في وقت وصلت عدد مشاهداتها على موقع «يوتيوب» إلى أكثر من 33 مليون مشاهدة، نظراً لما تميزت به الأغنية من عفوية خالصة، زادته نجوى بعد أن رقصت الدبكة اللبنانية في كليب الأغنية، التي تحولت إلى نجمة حفل دبي.

استفتاء

قبيل الحفل، كانت نجوى كرم، قد أطلقت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفتاءً خاصاً، طلبت فيه من جمهورها، ترشيح اكثر الأغنيات التي يتطلعون إلى الاستماع لها في حفلة دبي، فكان نصيب «ملعون أبو العشق» نحو 66%، بينما حازت أغنيتها «بعلق مشنقتو» على 18%.

وجاءت من بعدها أغنية «كثير حلو» التي حصدت نسبة 16%، لتأتي مفاجأة نجوى كرم، بتقديم الأغنيات الثلاث على المسرح، على وقع ضربات «الدبكة اللبنانية» مثيرة بذلك أجواءً من الفرح والرقص في كافة أرجاء القاعة، ما زاد من تفاعل معجبيها معها، والذين تابعوها عبر «ستوري» موقع انستغرام، حيث عمدت نجوى إلى بث مقاطع كثيرة من حفلتها في دبي، إرضاءً لقاعدتها الجماهيرية الواسعة.

كرم، التي تألقت بفستان أبيض اللون من تصميم اللبناني جورج شقرا، لم تكتف بالأغنيات الثلاث، وإنما قدمت تشكيلة واسعة من أغنياتها القديمة والجديدة، الأمر الذي أثار حماس الجمهور الذي تابع بعضاً من كواليس وتحضيرات الحفل، التي نشرتها «شمس الأغنية العربية» على انستغرام، حيث شاركت جمهورها لحظات وضعها لـ «الماكياج»، مع خبير التجميل وسيم مغبغب، إلى جانب فيديو آخر، تظهر فيه خلال قيام خبير التجميل بتسريح شعرها.

بيروت

لم تكد الفنانة نجوى كرم، تنتهي من حفلها في دبي، حتى عادت إلى مسقط رأسها لبنان، حيث تحيي فيه غداً السبت حفلاً غنائياً يرافقها فيه الفنانة نوال الزغبي، والفنان عاصي الحلاني، وذلك في فندق الفينيسيا بوسط العاصمة بيروت.