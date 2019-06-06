المشتري سيضيء هذا الشهر "وبالإمكان رؤيته بالعين المجردة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنه في العاشر من يونيو (الاثنين المقبل) سيواجه كوكب المشتري الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا.

وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.

ووفقا لسكاي نيوز فإن كوكب (المشتري) سيكون مضاء بالكامل بواسطة الشمس مما يجعله أكثر إشراقا ليلا في السماء.

إلا أن رؤية الأقمار الأربع الضخمة الخاصة بكوكب المشتري، وهو الأضخم في المجموعة الشمسية، لن يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وسيتحتم على محبي مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لتأمين رؤية أوضح، بحسب ما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".