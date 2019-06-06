دبي مول..حكايات الفرح وألوان البهجة

رحلة السعادة في دبي، لا يمكن لها أن تكتمل من دون زيارة مراكز التسوق فيها، وعلى رأسها دبي مول، الذي تحول، أمس، إلى وجهة للآلاف، ليعيد منظر التجمعات أمام نافورة دبي الراقصة الذاكرة إلى لحظات احتفالات دبي في ليلة رأس السنة الميلادية.

حيث تابع الآلاف من زوار دبي مول، عروض نافورة دبي الراقصة، كما استمتعوا أيضاً بعروض واجهة برج خليفة، الذي تزين بعبارة «عيدكم مبارك»، لتقدم من خلالها دبي، تهنئة تفيض بالمحبة والسلام إلى عموم العالم الإسلامي، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. دبي مول لم يكن المركز الوحيد الذي استقطب جموع زوار دبي.

فقد فتحت كافة المراكز التجارية في دبي أبوابها أمام الجميع، فيما ملئت أروقة الوجهات السياحية والترفيهية في دبي، عن آخرها بالزوار، وعلى رأسها سيتي ووك، ودبي باركس آند ريزورتس، ودبي مارينا مول، وذا بيتش، حيث استمتع الزوار بلحظات جميلة على شواطئ دبي، في وقت خصصت فيه معظم مراكز التسوق ركناً خاصاً، قدمت فيه عروضاً ترفيهية للأطفال، إلى جانب عروض الفرق الجوالة.