نجوم الغناء العربي يتألقون في حفلات دبي

المصدر: دبي-البيان

حفلات موسيقية متنوعة لأبرز نجوم الغناء العربي، تحتضنها دبي خلال أيام العيد، حيث تقدمها وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. إذ يستضيف فندق هيلتون دبي في اليوم الثاني من العيد، أمسية غنائية يحييها عدد من النجوم، على رأسهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بالإضافة إلى المطربين الإماراتيين عبد الله النايف ووليد الجاسم، والمغني والمؤلف الكويتي عبد القادر الهدهود. وتبدأ الحفلة في تمام الساعة 10 مساءً، وتستمر حتى الساعة 3 صباحاً، وتبدأ أسعار التذاكر من 500 درهم.

وسيكون جمهور الفنان المصري تامر حسني على موعدٍ مع حفلٍ غنائي في دبي أوبرا، في 6 يونيو في الساعة 9 مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 330 درهماً. وسيؤدي الفنان تامر خلال هذا الحفل العديد من أغنياته الشهيرة، بالإضافة إلى مختارات من أحدث ألبوماته الغنائية «عيش بشوقك».

كما يحيي النجمان وائل كفوري وراغب علامة، حفلاً غنائياً في تمام الساعة 9 مساءً في 7 يونيو، في فندق لو ميريديان دبي، وتبدأ أسعار التذاكر لحضور هذه الأمسية الفنيّة التي يصاحبها عشاء، من 500 درهم، وتصل حتى الـ 1500 درهم. وسيقدّم كفوري خلال الحفل، عدداً من أغنياته الشهيرة، مثل: «صرنا صلح» و«هلأ تا فقتي»، أما علامة فسيقدّم أجمل أغنياته، ومنها: «يا ريت» و«قلبي عشقها».