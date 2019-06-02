تامر حسني يفتتح موسم احتفالات دبي 6 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

تبدو أجندة الفنان المصري تامر حسني في الآونة الأخيرة ملأى على آخرها، فلم يكد ينتهي من جولته الغنائية في المملكة العربية السعودية، التي قام بها في أبريل الماضي، والتقى خلالها مع جمهوره العريض هناك، حتى حل ضيفاً على الجامعة المصرية الروسية، قبيل حلول أيام الشهر الكريم، وها هو يستعد للوقوف على خشبة دبي أوبرا، ليعلن عن افتتاح موسم احتفالات دبي بمناسبة عيد الفطر، ليطير مباشرة إلى القاهرة لإحياء حفل هناك.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يحل فيها تامر حسني ضيفاً على دبي، إلا أنها تعد المرة الأولى التي يقف فيها على خشبة الأوبرا في «دانة الدنيا»، حيث يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه «نجم الجيل» يحصد نجاح ألبومه الأخير «عيش بشوقك» الذي لا يزال محافظاً على مكانته في صدارة بورصة الغناء العربية.

حتى الآن لا تبدو ملامح حفل تامر حسني المقرر إقامته بعد 4 أيام واضحة، حيث لم يتم الكشف عن قائمة أغنياته، والتي يتوقع أن تضم معظم أغنيات ألبومه الجديد، إلى جانب ثلة من أعماله القديمة. وما إن يسدل حسني الستار على حفلته في دبي، حتى يطير مباشرة إلى عاصمة بلاده لإحياء حفل في القاهرة الجديدة - التجمع الأول.

الاستعدادات لحفل دبي لم يمنع حسني من مواصلة رصد أصداء المشهد الوحيد الذي صوره إلى جانب الممثل أحمد السقا في مسلسل «ولد الغلابة»، حيث نشر أخيراً مقطعاً مصوراً على حسابه في «انستغرام» يظهر فيه كواليس تصوير المشهد، والذي أرفقته بتعليق قال فيه: كواليس تصوير مشهدي مع الفنان الكبير أحمد السقا، من مسلسل «ولد الغلابة» من إخراج العبقري محمد سامي.