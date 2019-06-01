النجوم على «التواصل الاجتماعي».. أفراح ومفاجآت

المصدر: دبي ـ غسان خروب

فرحة واسعة تسود حسابات نجوم الغناء والفن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتراب حلول عيد الفطر، الذي أشعل بورصة الغناء العربي.

حيث فتح الطريق أمام نجوم الغناء لتقديم أعمالهم الغنائية، وحفلاتهم التي يتبارزون في الإعلان عنها، ففي الوقت الذي تستأثر فيه دبي بالحصة الأكبر من الحفلات، لم تغب عن المشهد السعودية التي تستضيف أحلام التي احتفت على طريقتها الخاصة بنجاح ولدها.

بينما فجر عبد المجيد عبد الله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفاجأته، ليطل كاظم الساهر ويرافقه الحلاني وعمرو دياب بأعمال جديدة، يتوقع أن ترى النور قريباً. حسابات النجوم العرب خلال هذا الأسبوع، بدت مليئة بالفرح، والنشاط، لا سيما مع إعلان الكثير من نجوم الدراما العربية عن انتهائهم من أعمال تصوير مسلسلاتهم، التي يخوضون فيها منافسات الموسم الدرامي.

شهادة

وعدت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهورها السعودي في جدة، بإقامة حفل يليق بهم، وذلك بعد الإعلان عن مشاركتها في احتفالات «موسم جدة» التي تنطلق في 8 يونيو الجاري، حيث قالت في تغريدة لها على موقع «تويتر» أوعدكم بحفل يليق بجمهوري في السعودية ويليق بكم، حفل ملكي بامتياز.

وسيكون المجهود أكبر بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفلتي الرياض«، القائمون على احتفالات موسم جدة، أكدوا من طرفهم مشاركة الفنانة أحلام، والمغنية سيلين ديون إلى جانب فنانين عرب وعالميين، في حفلات غنائية ستقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية. وفي الوقت نفسه، احتفلت أحلام بنجاح ابنها فاهد وحصوله على شهادة دراسية بنتائج متفوقة.

ونشرت على حسابها في«انستغرام«مقطعاً مصوراً يجمعها مع زوجها مبارك الهاجري، وعلقت عليه بالقول:«مبروك يا عمري وروحي فاهد، بيض الله وجهك مثل ما بيضت وجوهنا أنا وأبوك، وجبت الشهادة التي ترفع الرأس». وبالتزامن مع وعد أحلام لجمهورها، بدأت رفيقتها الفنانة اللبنانية إليسا، أخيراً رحلة علاج ليدها في ألمانيا، نتيجة مضاعفات أصابتها بمرض السرطان.

استعداد

وإثر مشاركة الفنانة أصالة لجمهورها ومتابعي حسابها على موقع«انستغرام«لمقطع مصور تظهر فيه أحد عروض نافورة دبي المائية بالقرب من برج خليفة، وهي تتراقص على أنغام موسيقى عبد المجيد عبدالله، حيث علقت بالقول:«دبي وعبد المجيد عبدالله، يجب أن يكون ثالثهما السعادة والفرحة»، فاجأ الفنان عبدالمجيد عبدالله جمهوره، بإعلانه إقامة 3 حفلات له في السعودية.

وقال:«‏قريبًا إن شاء الله سيكون التنسيق مع روتانا لإقامة حفلات في جدة والرياض والدمام وباقي المناطق، والترتيب سيكون من خلال الأستاذ سالم الهندي»، إعلان عبد المجيد هذا جاء كرد غير مباشر على شائعة اعتزاله الغناء بأمر طبي، بعد إصابته في التهاب بالأذن الوسطى، علماً بأن آخر حفلات عبد المجيد عبد الله الرسمية كانت على مسرح دار الأوبرا الكويتية في مارس 2017.

ومع اقتراب موسم عيد الفطر، بدأ الكثير من الفنانين العرب بالاستعداد لطرح أغنيات جديدة، ومن بينهم العراقي كاظم الساهر، الذي كشف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً من كليب أغنيته الجديدة، وظهر فيه وهو يمشي على أنغام الموسيقى، ولم يكشف الساهر عن اسم أغنيته الجديدة، أو موعد طرحها، مكتفياً بالقول:«قريباً».

جمع حبايبك

الشاعر الغنائي المصري تامر حسين، مؤلف أغنية«جمع حبايبك» التي غناها الفنان عمرو دياب، احتفل أخيراً، بنجاح الإعلان، بعد وصول مشاهداته لأكثر من 50 مليوناً خلال أسبوعين، كما أكد تامر حسين عبر حسابه في «انستغرام»، أن الفنان عمرو دياب يعكف حالياً للانتهاء من تفاصيل ألبومه المقبل المقرر طرحه خلال إجازة الصيف المقبل.

وفي السياق نفسه، كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن انتهائه من تسجيل أغنيته الجديدة«اضحكي»، حيث قام بعرض مقاطع مصورة من الأغنية التي بدأت إذاعة«روتانا اف ام» ببثها على الهواء.

رب صدفة خير من ألف ميعاد مع الرائع مارسيل خليفة)، تعليق أطلقه الفنان السوري جمال سليمان، على صورة نشرها، أخيراً على حسابه في موقع تويتر، تجمعه مع الموسيقار والفنان اللبناني مارسيل خليفة، والذي التقى به أثناء مشاركته في سحور إحدى شركات الإنتاج في لبنان، وقد نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي الفنان جمال سليمان.