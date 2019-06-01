«الراوي».. إضاءات معمّقة على إنجازات دبي

المصدر: دبي – البيان

عقد من الزمن يكمله برنامج «الراوي» الذي يعده ويقدمه المؤرخ الإماراتي جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، يوميا خلال أيام شهر رمضان المبارك، على قناة دبي وسما دبي التابعتين لمؤسسة دبي للإعلام.

وفي موسم البرنامج العاشر، يمضي بن حويرب في الإضاءة على أهم مراحل مجموعة من الشخصيات التي عاصرت مختلف مراحل التطور والإنجاز في دبي والعالم، وكان لها دور في الحياة الاجتماعية والإنسانية من خلال مساهمتها في صنع تاريخ وحضارة البشر في مختلف الدول.

واستضاف برنامج «الراوي» على مدار حلقات موسمه الحالي، أكثر من 100 شخصية مؤثرة في تاريخ الإمارات ومصر والسعودية والكويت وبريطانيا وغيرها من الدول. وحمل البرنامج طابعاً منوعاً في نوعية الشخصيات والمناطق التي تناولها في البحث، وكذلك المواضيع التي طرحها خلال حلقاته. كما سلط فيه بن حويرب الضوء أيضاً على بعض المؤسسات العريقة، مثل : منطقة الشندغة في دبي ومؤسسة الأهرام للطباعة والنشر في مصر.

مرجعية

وحول الموسم العاشر لبرنامج الراوي، قال المؤرخ جمال بن حويرب، إن البرنامج شهد نجاحاً لافتاً في رحلته التي امتدت لعقد من الزمان، وشكلت مرجعية تاريخية لأهم الفترات والشخصيات التي واكبت تاريخ المنطقة بكل مكوناته، بعد أن سلط الضوء على مسيرة وتاريخ نخبة من أهم الشخصيات والمؤسسات والمؤثرين في صناعة تاريخ دولة الإمارات العربية والعالم.

وأضاف: «هذا العام يكمل برنامج الراوي مسيرته الطويلة في توثيق مراحل مهمة للمنطقة بكل ما فيها من أحداث وشخصيات. كما يعمل على ترسيخ مفهوم توثيق الأحداث والأماكن وإنجازات العظماء التي قدموها لمجتمعاتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وساهموا بصنع تاريخ المنطقة لحفظه للأجيال القادمة».

مسيرة

موسم البرنامج العاشر، استعرض على مدار حلقاته الماضية مسيرة مجموعة من الشخصيات، من أبرزها، الوجيه أحمد محمد بن دلموك ونجله، إلى جانب مسيرة الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، وعقيلته الأميرة حصة السديري. بالإضافة إلى مسيرة الشيخ أحمد الجابر الصباح والد الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت.

وكذلك مسيرة الأديب المصري المعروف نجيب محفوظ والشيخ محمود خليل الحصري، والشاعر فهد بورسلي.

يذكر أن برنامج «الراوي» كان قد فاز بجائزة العويس للإبداع في دورتها الـ 26 والتي كشفت ندوة الثقافة والعلوم بدبي قبل أيام عن نتائجها، وذلك عن فئة أفضل برنامج تلفزيوني إذاعي ثقافي أو اجتماعي محلي. ويعرض «الراوي» يومياً خلال شهر رمضان على قناة دبي في الساعة 6:15 مساءً، وعلى قناة سما دبي في الساعة 7:30 مساءً.