«فعاليات دبي» في يونيو..حفلات بعيد الفطر وعروض عالمية

المصدر: دبي - البيان

يشهد شهر يونيو المقبل والذي يتضمّن عطلة عيد الفطر المبارك، العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، وكذلك الكثير من العروض الترفيهية والكوميدية.

ولا سيما مع افتتاح صالات ومرافق جديدة تحتضن هذه العروض العالمية التي سيشارك فيها نخبة من الفنانين المشهورين من حول العالم. فيما تتيح منصّة «جدول فعاليات دبي» Dubai Calendar لزوّارها فرصة الاطلاع على أبرز هذه الحفلات والعروض التي تقام في المدينة وكذلك إمكانية شراء تذاكر تلك الأحداث.

وينطلق موسم الفعاليات الترفيهية مع احتفالات «العيد في دبي»، حيث تستضيف الإمارة خلال عيد الفطر المبارك حفلات غنائية لنجوم الفن من بينهم الفنان تامر حسني، الذي سيحيي حفله في «دبي أوبرا» مساء 6 يونيو، بالإضافة إلى حفل النجمين وائل كفوري وراغب علامة الذي سيقام بتاريخ 7 يونيو في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.

جولة عالمية

وستستضيف صالة «كوكا كولا أرينا»، الكوميدي والنجم العالمي الشهير راسل بيترز ضمن جولته العالمية بعنوان «ديبورتد». كذلك ستستضيف «كوكا كولا أرينا» حفل فرقة «مارون 5» الشهيرة بتاريخ 14 يونيو، والذي بيعت كافة تذاكره، ويتم الاحتفاء بعودة الفرقة إلى دبي بعد ثمانية أعوام من زيارتها الأولى للمدينة.

كما ستستضيف دبي خلال أشهر الصيف مجموعة متنوعة من الأمسيات الكوميدية التي سيحييها نجوم بارزون من أمثال البريطاني آلان دافيس، الذي سيقيم عرض ستاند أب كوميدي وسيصحب جمهوره بتاريخ 14 يونيو في رحلة من الضحك على مسرح دبي أوبرا. وسيقدم الكوميدي المشهور ألفي براون عرضاً في «ذا لافتر فاكتوري»، المركز الأقدم في دبي لعروض الستاند أب كوميدي.

وذلك بمناسبة ذكرى إطلاقه الـ23، إضافة إلى عروض أخرى تجري من 13 حتى 21 يونيو في مواقع مختلفة من الإمارة مثل فندق موفنبيك شاطئ جميرا دبي، وجراند ميلينيوم دبي، وهيلتون دبي شاطئ جميرا، وفندق تريب باي ويندهام.

أمسيات كوميدية

ومن جهته يحيي الفنان الكوميدي الهندي المشهور فارون ثاكور أمسيات كوميدية رائعة على مسرح مدرسة الإمارات الدولية مدتها 30 دقيقة من الضحك المتواصل في إطار فعاليات «فرونت رو لافتر نايتس».

هذا وستستضيف دبي أوبرا في شهر يونيو فعاليات مميزة تجذب مختلف فئات الجمهور ومن بينها حفل «كاترين فينتش» بتاريخ 12 يونيو وهي من أشهر عازفات القيثارة من جيلها، حيث ستقدم لجمهورها معزوفات لأشهر المؤلفين الموسيقيين من أمثال باخ، ودوبوسي، وفوري، إلى جانب مقطوعات موسيقية تقليدية خاصة بمنطقة وايلز.

حفل موسيقي

وتقدم فرقة «نوفيل فاغ» الفرنسية بتاريخ 25 يونيو حفلاً موسيقياً رائعاً لليلة واحدة فقط ضمن جولتها العالمية بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ15. كما تُقدم فرقة «أستاذ شجعات خان» بتاريخ 22 يونيو عرضاً يمتزج فيه الأداء الصوفي والغزلي والشعبي.

وتقام أمسية موسيقية وغنائية على متن سفينة «كوين إليزابيث 2»على مدار يومي 26 و27 يونيو وسيتمّ خلالها الاحتفاء بفرقة «أبّا» التي ستقدم أهم أغانيها. ويمكن للزوار والمقيمين العودة بالزمن إلى حقبة السبعينيات من خلال ما يتضمنه العرض من أزياء قديمة ورقصات وإيقاعات موسيقية فريدة.

ألعاب نارية

وتعتزم «مِراس» إقامة عروض ألعاب نارية ضخمة ومتميزة، إضافة إلى عروض ترفيهية متجولة وإتاحة فرصة للحصول على عيدية ضمن بطاقة هدايا من «مِراس» بقيمة 100 درهم خلال عطلة العيد القادمة.

ومن المقرر أن تستضيف وجهتا «لا مير» و«السيف» عروض ألعاب نارية مذهلة في اليوم الأول من عيد الفطر في الساعة التاسعة والتاسعة والنصف مساءً على التوالي. وبإمكان زوار هاتين الوجهتين البحريتين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة من مطاعمهم المفضلة مثل «باركرز»، و«قفطان»، و«ذا داتشس»، و«ميابي»، و«تكساس رودهاوس» في «لا مير».

إضافة إلى مطاعم «ميترا»، و«ماميكونيان»، و«خوفو»، و«سول فيوم»، و«كونا غريل» في السيف. وعلاوة على ما سبق، يقدم مطعم «تايمز أوف أرابيا» في «السيف» لعملائه قائمة طعام خاصة مقابل 160 درهماً فقط خلال أيام العيد الثلاثة.

«جوني»

يُحيي النجم الفلبيني أرنيل بينادا، المغني الرئيسي في فرقة «جورني»، حفلاً موسيقياً في مركز دبي التجاري العالمي يوم 14 يونيو، حيث سيستمتع جمهوره بما سيقدم من روائعه الغنائية.