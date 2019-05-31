ثقافة الغذاء الصحي في محاضرة «مركز الجليلة»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز الجليلة لثقافة الطفل محاضرة توعوية عن الغذاء الصحي، تركزت حول التوعية بالتغذية الصحية في شهر رمضان، والفترة التي تليه مباشرة، والتي تحتاج إلى اهتمام خاص من الناحية الغذائية، كي لا يشعر الجسد بصدمة التغييرات المفاجئة بين الصوم التام وتناول الطعام بشكل عشوائي والإكثار من الحلويات في الأعياد.

قدمت المحاضرة شذى أحمد مساعدة مثقف صحي- مسؤولة التعليم والتدريب المستمر في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتحدثت عن عناصر الوجبات الصحيحة، كما أوضحت العوارض التي يمر بها الجسم في فترات الصيام من فقدان للوزن أو الجفاف وطرق الوقاية منها، وضرورة التركيز على السوائل كحاجة ضرورية للجسد نظراً لتزامن شهر رمضان مع فصل الصيف واشتداد الحرارة.

وأوضحت شذى أحمد العادات الغذائية الخاطئة التي يقوم بها بعض الصائمون عند الإفطار وبعد شهر رمضان مباشرة، وكيفية تجنبها واتباع نظام غذائي ورياضي يضمن للجسم نشاطه واستمراره على وتيرة صحية سليمة أثناء الصوم وبعده. يذكر أن مركز الجليلة لثقافة الطفل، يقدم لفريق عمله والأطفال الذين يرتادونه، برامج تثقيف دورية في مختلف المجالات الحياتية والفنية.