«مكتشفو الفن» الصغار في ضيافة اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

فتح متحف اللوفر أبوظبي، في إطار برنامج فعالياته لموسم الصيف، باب التسجيل في مخيمه الصيفي «مكتشفو الفن»، وهو برنامج تعليمي مصمم خصيصاً للأطفال واليافعين، يمكنّهم من اكتشاف مجموعة المتحف الفنيّة، وثقافات العالم المختلفة، وتاريخها عبر أنشطة تقوم على تفاعل المشتركين مع القطع الفنيّة المعروضة. ويستقطب هذا المخيم الصيفي، الذي سينطلق في شهر يوليو، أولاد العائلات التي تقضي موسم الصيف في الإمارات العربية المتحدة.

سينطلق مكتشفو الفن الصغار (6 - 11 عاماً)، كل يوم في رحلة استكشافية مشوّقة داخل قاعات العرض، ومتحف الأطفال. كما سيشارك الصغار بالأنشطة العملية التي تبث الحياة في مجموعة الأعمال الفنية، من خلال ورش عمل وأفلام وألعاب تفاعلية.

وسيتمكّن مكتشفو الفن اليافعون (12- 16 عاماً)، من اكتشاف المتحف والأعمال الفنية المعروضة فيه، والقصص التي ترويها، في أسبوع مليء بالفعاليات.. ويمتد المخيم لمكتشفي الفن الصغار من 14 إلى 18، ومن 21 إلى 25 يوليو، فيما يستمر المخيم لمكتشفي الفن اليافعين من 7 إلى 11، ومن 14 إلى 18 يوليو.