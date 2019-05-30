«روكتمان» حصرياً في «أوبرا دبي» 11 يونيو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أوبرا دبي أمس، عن العرض الأول لفيلم باراماونت بيكتشرز، فيلم السيرة الذاتية المشبعة بالفانتازيا الغنائية «روكتمان» Rocketman، في عرض أول حصري ضمن حفل للشخصيات المهمة، وذلك يوم الثلاثاء 11 يونيو، وقبل يومين من نزول الفيلم في الصالات السينمائية في المنطقة.

خمسمئة ضيف مميّز، سوف يتاح لهم شراء البطاقات ابتداء من أمس، ليعيشوا تجربة أضواء البساط الأحمر، ونجومية العروض السينمائية الأولى في حضن الرفاهية، وسط أجواء أوبرا دبي الفخمة.

روكتمان هو سيرة ذاتية مشبعة بالخيال والفانتازيا الموسيقية عن قصة الحياة المذهلة لأسطورة الموسيقى، الفنان البريطاني إلتون جون. يرصد الفيلم رحلة التحوّل الرائعة من كونه ريجنالد دوايت، معجزة البيانو الخجول، إلى النجم العالمي إلتون جون.

هذه القصة الملهمة والحافلة بأجمل أغنيات إلتون جون المحببة، والتي قام بأدائها النجم تارون إيغرتون - تروي كيف أصبح ذلك الصبي القادم من بلدة صغيرة، أحد أكثر الشخصيات شهرة في ثقافة موسيقى البوب المعاصرة.

كما يقوم جيمي بل في فيلم «روكتمان» بدور بيرني تاوبين، كاتب الأغنيات الذي لطالما عمل مع إلتون جون، وريتشارد مادن في دور أول مدير لأعماله، بالإضافة إلى جون ريد، وبرايس دالاس هوارد في دور والدة إلتون شيلا فيربروذر.

حول هذا العرض، علّق جاسبر هوب، المدير التنفيذيّ لأوبرا دبي، قائلاً: «إنني غاية في السعادة، أن أعلن عن هذا الحدث الذي سيشهد حفل البساط الأحمر لعرض سينمائي عالمي بهذا الحجم، لأوّل مرّة في منطقة الخليج العربي من خلال فيلم «روكتمان»، الذي يروي حكاية نجاح واحد من أكثر الفنانين العالميين تميّزاً».