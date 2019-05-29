طفل عبقري يظهر كفاءة في الكتابة والقراءة

المصدر: إعداد: نهى حوا

بالكاد بلغ سن الالتحاق بالمدرسة، لكن الطفل العبقري أوفيلي تسواي الذي سيبلغ الثالثة في 27 يوليو قادر على قراءة جمل طويلة وكلمات معقدة.

صحيفة "بريتوريا نيوز" توجهت إلى منزل عمته في مابوباين، حيث أكدت: "كفاءته متميزة في الكتابة والقراءة وتسمية الأشكال الهندسية. وقد قرأ مقاطع من الكتب وملاحظات مكتوبة بخط اليد، وتصفح أحرف الأبجدية وكتب كل أحرفها مع الكلمات المرتبطة بكل منها، يتحدث بضعف لكنه يكتب ويقرأ مثل طفل كبير السن".

وقالت والدته للصحيفة: "بدأ بتلفظ كلمات معدودة بطلاقة عندما كان في عمر الثمانية شهور، وعندما بلغ السنة وشهرين، أظهر قدرات لم نعهدها بطفل من قبل. كان يستيقظ متأخراً في الليل أو في الصباح ويتلفظ بأسماء الألوان المختلفة والأشكال الهندسية بما في ذلك المستطيل والدائرة وغيرها، وتضيف: "أوفيلي بمفردات واسعة، وهو حساس للغاية، مشاعره تتاذى بسرعة لا سيما عندما يزعجه أحدهم خلال وقت التعلم، فإذا ما انزعج، يميل إلى تحويل تركيزه والعبث بكل ما هو بجانبه".

أخاه كاتليغو تسواي البالغ من العمر 24 عاما قال عنه: "بدأنا في ملاحظة أنه طفل مختلف عندما لم يكن لديه اهتمام باللعب مع أطفال آخرين. يفضل إمضاء معظم وقته بصحبة الكبار أو الراشدين، في الداخل على لوحة التعلم الخاصة به أو على "يوتيوب" يراقب فيديوهات تعلم للأطفال الصغار".

وقالت عمة الطفل إنه لم يشارك في النشاطات نفسها كالأطفال الآخرين في صفوف الروضة، مضيفة: "لم أكن أعرف شكل المعين الى أن رسمه وتلفظ باسمه".

حتى الآن لم يجرِ قياس مستوى ذكاء أومفيلي، الذي لا يزال يضع الحفاضات، ويتناول طعام الأطفال شأنه شأن أي طفل آخر.