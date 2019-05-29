برامج ترفيهية متنوّعة في وجهات «مِراس» خلال عيد الفطر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

عروض ترفيهية شيّقة ومتنوّعة عالمية الطابع، تحتضنها واجهات «مِراس»، خلال أيام عيد الفطر السعيد، حيث تعتزم إقامة عروض ألعاب نارية ضخمة ومتميّزة تصاحب البرامج الترفيهية المتجولة المقررة، وذلك بموازاة إتاحة فرصة للحصول على عيدية ضمن بطاقة هدايا من «مِراس» بقيمة 100 درهم خلال عطلة العيد القادمة.

ومن المقرر أن تستضيف وجهتا «لا مير» و«السيف» عروض ألعاب نارية مذهلة في اليوم الأول من عيد الفطر في الساعة 09:00 و 09:30 مساءً على التوالي. وبإمكان زوّار هاتين الوجهتين البحريتين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة من مطاعمهم المفضلة مثل «باركرز»، و«قفطان»، و«ذا داتشس»، و«ميابي»، و«تكساس رودهاوس» في «لا مير»، إضافة إلى مطاعم «ميترا»، و«ماميكونيان»، و«خوفو»، و«سول فيوم»، و«كونا غريل» في السيف. وعلاوة على ما سبق، يقدم مطعم «تايمز أوف أرابيا» في «السيف» لعملائه قائمة طعام خاصة مقابل 160 درهماً فقط خلال أيام العيد الثلاثة.

وسيكون الزوار والعائلات بشكل خاص، على موعد مع عروض ترفيهية متجولة لتسلية الأطفال الأحباء خلال احتفالات العيد في وجهات «مِراس».

تنوّع

وأثناء استمتاع أفراد الجمهور بأجواء العيد المبارك في ردهات مراس، سيحظون كذلك بفرصة الحصول على عرض العيدية الترويجي الحصري من «مِراس»، حيث سيحصل العملاء الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في المنافذ المشاركة في العرض في أي من وجهات «مِراس» خلال أول 4 أيام من العيد، بما في ذلك وجهات «السيف»، و«بلوواترز»، و«بوكس بارك»، و«سيتي ووك»، و«لا مير»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج»، على فرصة للحصول على بطاقة هدايا من «مِراس» بقيمة 100 درهم. وعلاوةّ على ما سبق، سيحصل زوار «لا مير» و«السيف» على فرصة لمضاعفة جائزتهم عند إنفاق 300 درهم من الثامنة مساءً حتى الـ10:00 ليلاً في أول يوم من العيد.