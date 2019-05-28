«العيد في دبي».. برامج ثقافية وفنية بقوالب ترفيهية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، باقة فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية وعروض ترويجية تنتظر المقيمين والزوّار في إطار احتفالات «العيد في دبي» خلال عيد الفطر السعيد، والتي تشمل حفلات موسيقية وفرصاً للفوز بأميال إضافية وغيرهما الكثير.

فعاليات

تنطلق احتفالات «العيد في دبي» مع عروض الألعاب النارية الخلّابة، والتي يمكن متابعتها في لامير في الساعة 9 مساءً وفي السيف الساعة 9:30 مساءً. ويستضيف دبي مول «شيبتنا»، شخصية الجد المحبوب المستوحاة من التراث العربي، والذي سيشارك الزوّار القصص والحكايات القديمة خلال ورش عمل خاصة حتى 8 يونيو المقبل.

ويقدّم «ابن بطوطة مول» لزوّاره تجربةً فريدةً ستأخذهم في رحلة إلى عالم علاء الدين السحري، ويستضيف المركز 3 عروض مجانية ابتداءً من 6 إلى 8 يونيو في الأوقات 5:30 مساءً، 7:30 مساءً و8:30 مساءً، كما ينظم عروضاً ترفيهية يومية في ساحة الهند من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً.

زوّار «دبي فستيفال سيتي مول» على موعد مع حدث مذهل هذا العيد، حيث سيشهد المركز تحطيم رقم قياسي مع عرض تخيل، والذي ستصاحبه عروض الألعاب النارية الخلّابة، ويقدّم المركز هذا العرض مرتين يومياً خلال أول يومين من أيام عيد الفطر في الساعة 8 مساءً والساعة 10 مساءً، ويمكن للزوّار حضوره مجاناً.

ويمكن لزوّار مراكز التسوّق الاستمتاع بالموسيقى والعروض الترفيهية التي تقدمها مجموعة من العارضين الترفيهيين المتجولين داخل عدد من المراكز، منها دبي فستيفال سيتي مول، مول الإمارات، ديرة سيتي سنتر، سيتي سنتر مردف، سوق التنين 2، ابن بطوطة مول، ذا بيتش، سيتي ووك، السيف، وذا أوتلت فيليدج.

تحدٍ شاق

ويمكن للمقيمين والزوّار المشاركة في تحدٍ شاق في 7 يونيو، حيث يستضيف ملعب ذا سيفينز سباق «دبي ديزارت رود رن» السنوي، ويمكن للمشاركين الاختيار بين الجري لمسافة 3 كم أو 5 كم أو 10 كم، وينطلق السباق في تمام الساعة 6 مساءً.

«بابي شيخ»

ويعود العرض الكوميدي «بابي شيخ» خلال عيد الفطر ليستضيف عدداً من نجوم الكوميديا الأفريقيين، والذين سيقدمون أجمل العروض الكوميدية في 7 يونيو في فندق شيراتون كريك في ديرة.

يستضيف «دبي فستيفال سيتي مول» سوق «رايب» خلال فترة عيد الفطر وطوال الصيف إلى 4 أغسطس المقبل، ويقدّم هذا السوق الفرصة لعشّاق التسوّق للحصول على صفقات مميزة على بضائع من إنتاج مصممين محليين، والاستمتاع بتناول المأكولات من عربات الطعام.

تجربة مميزة

في 7 يونيو، سيقوم الشاعر المشهور، سوناي أكين، بدعوة الجماهير إلى خوض تجربة مميزة من خلال الأدب التركي. وسوف يتم أداء مسرحية بين المظهر والرؤية في أكاديمية (GEMS) العالمية يتبعها عرض أعمال أورهان فيلي ك أورهان فيلي كانيك وسيمال سوريا. وسيعود ملك الكوميديا راسل بيترز إلى دبي في العيد لتزويد المشاهدين بأمسية مرحة وستقام المسرحية في 6 يونيو في (Coca Cola Arena)، وتبدأ التذاكر من 200 درهم فقط.

جوائز

يكافئ دبي مول زوّاره بـ 2000 ميل من سكاي واردز عند إنفاق مبلغ 20000 درهم في متاجر مختارة حتى 8 يونيو.

يمنح مول الإمارات زوّاره الفرصة للفوز بقسائم تسوّق تبلغ قيمتها 5000 درهم عند إنفاق 600 درهم في متاجر مختارة خلال الفترة من 1 وحتى 7 يونيو.

وسيحصل كل شخص ينفق 300 درهم خلال أول ثلاثة أيام من عيد الفطر في السيف، سيتي ووك، ذا بيتش، بلوواترز، بوكس بارك وذا أوتلت فيليدج على عيدية ميراس وهي قسيمة شرائية قيمتها 100 درهم.

يقدّم سيتي سنتر مردف تخفيضاً بمقدار 100 درهم لأول 40 شخصاً يشترون قسيمة هدايا بقيمة 1000 درهم خلال عيد الفطر.

تقدّم مجموعة مراكز التسوّق في دبي الفرصة للمتسوقين للفوز بمبالغ تصل إلى 250000 درهم، حيث يمكن لكل شخص الدخول في السحب عند إنفاق 200 درهم في أي مركز تسوّق تابع للمجموعة خلال أول يومين من عيد الفطر.

عروض

عشّاق التشويق والإثارة على موعد مع عرض خاص من حديقة وايلد وادي المائية خلال العيد، حيث يمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يزيد طولهم على 1.1 متر الحصول على تذكرة الدخول بسعر 249 درهماً، أمّا الذين يقل طولهم عن 1.1 متر فيبلغ السعر 149 درهماً. تقدّم ذا سماش روم عرضاً خاصاً بالعائلات، حيث يمكن للعائلة التي تضم شخصين بالغين وطفلين الحصول على تذاكر الدخول بسعر يبلغ 200 درهم. توفر هذه الوجهة الترفيهية تجربة مميزة للعائلات للاستمتاع بأوقاتها أثناء تكسير 40 قطعة زجاجية وجهازين إلكترونيين.

ويمكن للباحثين عن هدايا العيد الحصول على عروض ترويجية خاصة على مشترياتهم من الملابس والعطور وألعاب الأطفال وغيرها من سوق رمضان الكبير حتى 6 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

الزوّار والمقيمون على موعد مع أمسية لا تُنسى مع العرض الخلّاب لا بيرل باي دراغون، والذي يقدّم أسعاراً خاصة خلال عيد الفطر، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول للدرجة الفضية 199 درهماً، و249 درهماً للذهبية، و299 درهماً للبلاتينية، و599 درهماً لدرجة كبار الشخصيات.