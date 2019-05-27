فعاليات فنية وترفيهية تحتفي بأواخر رمضان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

توفر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قائمةً من الفعاليات الترفيهية والتجارب الرمضانية والعروض الترويجية، التي تحتفي بالأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، بعدد من التجارب الغنية والجديدة.

مركز جميل للفنون

يستضيف مركز جميل للفنون، في 28 مايو جلسة حوارية مفتوحة، مع القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فلراث، وذلك للحديث عن تعاونهما مع الفنانة والشاعرة ومخرجة الأفلام الإماراتية، نجوم الغانم، في ما يتعلّق بالجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض بينالي البندقية للفنون 2019.

إعمار للترفيه

يمكن للعائلات التي تضم أطفالاً تحت سن خمس سنوات، الدخول مجاناً إلى دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية وريل سينما في دبي مول ودبي مارينا مول.

بوليوود بارك

تقدّم بوليوود بارك عرضاً خاصاً لزوّارها خلال شهر رمضان، للاستمتاع بعالم من الترفيه الذي يحمل لمسات من بوليوود، ويشمل هذا العرض، بطاقة الدخول ووجبة الإفطار واستخدام المرافق الترفيهية، واستخدام مواقف السيارات بسعر يبلغ 50 درهماً، مع إمكانية استخدام الألعاب بسعر 10 درهم لكل لعبة.

أبراج الإمارات

توفر أبراج الإمارات تخفيضاً بمقدار 15 في المئة على أفضل سعر للغرفة، وسعر وجبة الإفطار في مجلس غودلفين، بالإضافة إلى وجبة فطور مجانية في مطعم موندو، أو وجبة سحور في مجلس غودلفين.

الخيم الرمضانية والإفطار

تقدم الخيم الرمضانية التي تستضيفها مجموعة من الفنادق في دبي، قائمة متنوعة من الأطعمة، ما يوفر تجربة غنية، حيث يمكن الاستمتاع بألذ النكهات في خيمة فيروز الرمضانية، في فيرمونت النخلة، ومطعم الحظيرة في منتجع وسبا باب الشمس، وخيمة فندق ميدان الرمضانية، وقاعة الفلك في برج العرب، بالإضافة إلى خيمة أساطير في أتلانتس النخلة.