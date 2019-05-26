«كازابلانكا» في الصالات المحلية أول أيام العيد

المصدر: دبي ـ البيان

تفتح صالات السينما المحلية أبوابها، مع أول أيام عيد الفطر المبارك، أمام الفيلم المصري «كازابلانكا» من بطولة الممثل المصري أمير كرارة، الذي أعاد من خلال هذا الفيلم تجديد الدماء في علاقته مع المخرج بيتر ميمي، حيث يعد الفيلم هو التجربة السينمائية الثانية لهما معاً بعد «حرب كرموز»، الذي حقق نجاحاً لافتاً إبان عرضه خلال العام الماضي، في حين يعد هذا العمل التعاون الثالث بين كرارة وميمي، اللذين قدما معاً الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» الذي يشارك في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

انطلاق عروض «كازابلانكا» في الإمارات، سيأتي متزامناً مع عروضه الأولى في السعودية والبحرين وعُمان والكويت أيضاً، وإلى جانب كرارة الذي يجسد شخصية «عمر المر» في الفيلم، تضم قائمة بطولته أيضاً الفنانة غادة عادل التي قدمت العديد من الأعمال الناجحة مع كبار نجوم السينما المصرية مثل «ملاكي إسكندرية» و«جعلتني مجرماً» و«نادي الرجال السري»، وتجسد غادة عادل شخصية الفتاة المغربية «فيفا» التي تنضم إلى فريق مصري لتنفيذ إحدى العمليات الخاصة في المغرب، بينما يجسد شخصية الريس عرابي الصياد الفنان عمرو عبدالجليل.

ويطل في الفيلم أيضاً النجم الأردني إيّاد نصّار بشخصية مختلفة تماماً عما قدمه في أعماله السابقة، إذ يؤدي شخصية لص محترف، ولجأ إلى تغيير شكله خصيصاً لهذا الدور، الذي يعده من الأدوار المحورية في حياته السينمائية، فيما يشارك النجم التركي هالت إرجنتش بطل «حريم السلطان» بدور «دراجون».

أحداث

أحداث الفيلم التي صورت بين مصر والمغرب وفرنسا تدور حول 3 أشخاص تربطهم صداقة قوية، ويشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن، وينال الثلاثة شهرة واسعة في هذا المجال ليصبحوا معروفين بــ«هجامين البحر»، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية كبيرة لمصلحة المافيا الأوروبيين للسطو على شاحنة ألماس قادمة على متن سفينة تسمى «كازابلانكا»، لكن خيانة غير متوقعة من أحد الأصدقاء الذي قرر تنفيذ العملية لحسابه والهرب إلى المغرب، تؤدي لتغيير كل الحسابات وتفتح أبواباً للثأر وبدء المعارك بينهم، في إطار من الأكشن والتشويق والمطارادات التي صممت بإتقان لظهور العمل بشكل مبهر وأكثر احترافية.