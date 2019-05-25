الأصدقاء يؤثرون في تغيير العادات

المصدر: دبي - البيان

كثيراً ما نظن أننا نتصرف من تلقاء أنفسنا، مع أن سلوكياتنا تعتمد على أصدقائنا وأقاربنا قدر اعتمادها على إرادتنا.

فإن رفقاءنا المحيطين بنا لديهم القدرة على التأثير فينا لنصبح أكثر بدانة، أو نستهلك كميات أكبر من المشروبات، أو نصبح أقل اكتراثاً للبيئة، وغير ذلك الكثير. إن التأثر بالرفقاء هو أمر لاشعوري، كما ذكر تقرير في موقع بي بي سي، أول من أمس، إذ يحاول الدماغ باستمرار البحث عن أدلة من الأشخاص المحيطين بك ليخبرك عن السلوك اللائق الذي يجب أن تسلكه، وقد يكون لهذا الأمر عواقب وخيمة.

واستقر رأي العلماء على أن رؤيتنا لذواتنا تتشكل من خلال مخالطتنا للآخرين. وتقول أمبر غافني، باحثة في علم النفس الاجتماعي بجامعة هامبولدت في ولاية كاليفورنيا: «إذا كنت تستمد جزءاً كبيراً من هويتك من إحدى المجموعات، حتى لو لم تكن بصحبتهم، فأغلب الظن أنك ستتمسك بقيم هذه المجموعة. فإذا كنت تعرّف نفسك بأنك طالب أو أكاديمي، فمن المرجح أن ترى العالم من هذا المنظور».

وهذا ما يسمى بالمعايير الاجتماعية، وهذه المعايير ثابتة عادة، لكن عندما يتصرف شخص وسط مجموعة مترابطة بطريقة غير معهودة أو غير متوقعة، تتأثر سلوكيات المجموعة.

وسائل النقل

وقد خلصت دراسة على سبيل المثال، إلى أن الناس أكثر عرضة لتغيير آرائهم عن وسائل النقل الصديقة للبيئة، إذا لاحظوا أن أقرانهم يستخدمون هذه الوسائل من باب النفاق الاجتماعي.

ويقيم الطلاب من جامعة هامبولدت في قرية صغيرة شمالي كاليفورنيا ويلتزم أكثرهم الحفاظ على البيئة، ولذا ربما قد تتوقع أن تلقى سلوكيات الأقران التي تضر بالبيئة استهجاناً من الجميع.

وفي هذه الدراسة، استمع المشاركون إلى حوار مع أحد الطلاب في الجامعة أكد فيه أهمية المشي أو ركوب الدراجة بدلاً من القيادة في المسافات القصيرة، وفي نهاية الحوار أعلن أنه جاء إلى مكان الحوار بالسيارة. وبعدها سئل الطلاب عن آرائهم الخاصة عن البيئة.

وتقول غافني: «نحن نغير مواقفنا عندما نرى شخصاً من الجماعة التي ننتمي إليها يتصرف بطريقة لا تتسق مع المواقف التي نتبناها. وبدلاً من أن أشعر بالإحراج بسبب نفاق هذا الشخص، أغير مواقفي كرد فعل لسلوكياته لأنني أرى التشابه بيننا وأرى أنه امتداد لذاتي».

سلوكيات مغايرة

واستندت هذه الدراسة إلى دراسة أخرى عن وسائل الوقاية من الشمس، التي أثبتت أيضاً أن الناس يتراخون في مواقفهم إذا وجدوا أن أحد أفراد المجموعة يأتي سلوكيات تخالف أقواله ومعتقداته، في الوقت الذي يتوقع الجميع الحذر الشديد من مخاطر أشعة الشمس.