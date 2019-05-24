تاريخ الإمارات والخليج في بوابة الأرشيف الوطني الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أتاح الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة آلاف الوثائق والصور التاريخية، والتسجيلات المرئية والمسموعة «الوسائط المتعددة» ذات القيمة التاريخية والثقافية المتعلقة بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على البوابة الإلكترونية (الأرشيف الرقمي للخليج العربي) .

والتي أطلقها حديثاً، ليقدم عبرها تاريخ دول الخليج العربية الثري والجدير بالاهتمام على مدار قرنين من الزمن، ويوثق هذا الموقع بالوثائق التاريخية الكثير من الأحداث، ويعرف بالكثير من الشخصيات، فيقدم محتوياته بواسطة العديد من المواد التي لم تعرض من قبل على شبكة الإنترنت.

مذكرات ومخطوطات

وبكبسة زر توفر بوابة «الأرشيف الرقمي للخليج العربي» لزوارها مذكرات ومخطوطات وصوراً ومراسلات رسمية من قادة وحكومات حول الأحداث التاريخية باللغتين العربية والإنجليزية، وغالباً ما توجد الوثائق الأصلية في أرشيفات خارج منطقة الخليج، وبذلك فإن هذا الأرشيف الإلكتروني يتيح فرصة الوصول إلى نسخ إلكترونية من تلك الوثائق والسجلات التاريخية.

إضافة إلى توفير أدوات البحث فيها، وإمكانية الحصول على نسخ منها، وبذلك فإن هذا الأرشيف الرقمي للخليج العربي يعدّ مصدراً معاصراً وفريداً يستفيد منه -محلياً ودولياً- الباحثون والأكاديميون والطلبة والمهتمون بماضي منطقة الخليج العربي دون أي تكاليف مالية.

يمكن الوصول إلى الموقع الرقمي عبر الرابط: www.agda.ae حيث يمتاز بشموليته، ففي الصفحة الرئيسية يضع الموقع الزائر أمام عدد من الخيارات لتحديد مجرى ومجال البحث، تسهيلاً لوصوله إلى المعلومة المطلوبة والموثقة، والخيارات الموجودة في الصفحة الرئيسية هي: أماكن، وشخصيات، ووحدات، وموضوعات، ونطاق التاريخ.

أحداث

ويراد بالأماكن الدول في مختلف أنحاء العالم، وهي الدول التي تربطها علاقات مع دول الخليج العربي، وبالإضافة إلى الدول يجد المتصفح الوثائق والصور لمدن الخليج العربي التي كانت قد شهدت أحداثاً تاريخية. وأما الشخصيات فهي تقدم معلومات عن الشخصيات التي كان لها أثرها في مجرى الأحداث والقضايا المهمة التي شهدتها منطقة الخليج.

ويراد بالوحدات الهيئات والمنظمات والشركات الكبرى والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية ذات الصلة بمنطقة الخليج العربي وقضاياه التاريخية. والموضوعات التي يتطرق إليها الموقع تتمحور حول التعليم والصحة، والمواضيع الاقتصادية والعسكرية، والحدود والتجارة، والقبائل والمناخ، والأديان وغيرها. ونطاق التاريخ يراد به تحديد زمن معين، أو فترة زمنية لمعرفة ما شهدته من الأحداث التاريخية.

ويستطيع زائر الموقع أن يستفيد من رابطي: التحميل الذي يتيح له تحميل الوثيقة مباشرة وبجودة عالية مع التعريف الخاص بها في صفحة واحدة، و«المشاركة» بالوثيقة مع من يشاء بواسطة: البريد الإلكتروني، والفيسبوك، وتويتر.

وبذلك يصبح الموقع الإلكتروني (الأرشيف الرقمي للخليج العربي) رافداً من روافد المعلومات الموثقة الفريدة من نوعها في إطار دعم وتطوير الوعي الكافي بالتاريخ.