«فنون الخط» تروي في دبي مول جماليات وقيم الشهر الفضيل

المصدر: ■ دبي- البيان

يشهد «دبي مول»، إقبالاً كبيراً على فعالياته الإبداعية المتنوعة التي ينظمها ويستضيفها احتفاء بشهر رمضان المبارك، وعلى رأسها الاحتفال بعروض أعمال إبداعية للخطوط العربية تحت شعار فنون الخط.

وفي هذا الشأن، تلقى فعالية «قرآن تيك»: «Quran Tech»، التي تقيمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، احتفاء وإقبالاً نوعياً من أفراد الجمهور، حيث توفر لهم، بأسلوب تفاعلي، القدرة على إبداع الخط المفضل لديهم لآيات من الذكر الحكيم في هذا المعرض التقني، واختيار خمس آيات من القرآن الكريم تتحدث عن فضائل التسامح، ويمكن رؤيتها بأربعة أنواع من الخطوط والزخرفات، مع الترجمة إلى ست لغات.

ويمكن الاطلاع على هذه التجربة في قاعة بلومينغديلز لغاية 27 مايو.

ويضم المعرض أيضاً مكعباً عملاقاً يقدم للزوار معلومات قيّمة عن القرآن الكريم، في تجربة توظف أحدث التقنيات في هذا المجال.