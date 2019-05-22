الإبداع الإماراتي يتألق في سحور «دبي للثقافة»

المصدر: دبي-البيان

صنوف متنوعة من الإبداعات الإماراتية، زينت فعاليات السحور الرمضاني الذي أقامته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أول من أمس، حيث استضافت فيه مجموعة من الإعلاميين من مختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة، وسط أجواء رمضانية ساحرة، وذلك في خيمة المجلس - الوصل بدبي، بحضور هالة بدري مدير عام «دبي للثقافة»، وعدد من مديري القطاعات وموظفي الهيئة، حيث طغت اللمسات الإبداعية المحلية بكل أناقة على المشهد، لتنثر سحراً خاصاً يفوح بعبق التراث الإماراتي، الذي تجسد في كافة التفاصيل.

أضواء

تجربة إبداعية وجمالية إماراتية فريدة من نوعها عاشها الحضور في الفعالية، بدأت مع أضواء الفنانة الإماراتية علياء السند، مبدعة الرسم باستخدام الضوء، التي تألقت بما قدمته من عرض ضوئي عكس شغفها بالتجديد والابتكار والخروج عن الروتين، لتكون أول إماراتية تمارس هذا النوع من الفن بشكل احترافي. وأبهرت علياء السند الحضور الذين حرصوا على المشاركة معها وإثراء تجربتهم بإبداع مختلف توهجوا في أضوائه، وحصلوا على صور متميزة ممزوجة بالألوان، وأثنوا على حرفية ومهارة صاحبته.

ألحان

واكتمل وهج سحور «دبي للثقافة» مع فرقة دبي الموسيقية، التي أثْرت حفل السحور بما قدمته من فن أصيل، حيث عزفت سيمفونيات ساحرة على وقع العود والقانون، تهادت فيها الإيقاعات الخليجية بجمالها المعهود، وتألقت فيها الألحان الشرقية لتلامس الحواس، ما أضفى رونقاً خاصاً على المكان.

كما حرصت «دبي للثقافة» على دعوة مختلف وسائل الإعلام لخلق حوار ثقافي إعلامي هادف يحقق رؤية الهيئة التي تركز على إبراز الوجه الحضاري لدبي، مدينة الثقافة والفن والإبداع، واعترافاً بِدَور الإعلام والإعلاميين في إثراء فِكر ووعي المجتمع، وتوصيل رسائل مجتمعية إيجابية، إلى جانب ما يقومون به من دعم كبير لخطط وأهداف المؤسسات الحكومية والخاصة التي توافق رؤى الدولة.

احتفاء

وجاء هذا اللقاء تكريماً للإعلاميين من الهيئة، الذين يُسَخِّرون جهودهم في سبيل نقل الحقائق كما هي، والمساهمة في توعية الجمهور، وسرد إنجازات الدولة ومؤسساتها، وإبراز دورها الفاعل في الارتقاء بالإنسان والمجتمع، إلى جانب قيامهم بتغطية فعاليات ومبادرات ومشاريع «دبي للثقافة» التي تستمر طوال العام، ليساهموا في دعمها بمصداقيتهم المعهودة من خلال نقل تفاصيلها للجمهور بأفضل صورة.