خصم حصري على تذاكر «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» بمناسبة رمضان في «أوبرا دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت مجموعة «برودواي إنترتينمنت» و«أوبرا دبي»، طرح خصم حصري على تذاكر حضور العرض الموسيقي المسرحي الشهير «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك لفترة محدودة، مدتها أسبوعان فقط، اعتباراً من اليوم ولغاية 3 يونيو المقبل، حيث ستتوافر التذاكر من الفئة الذهبية والبلاتينية وتذاكر كبار الشخصيات، مع خصم 25% لحجوزات جميع العروض باستثناء أيام الجمعة.

تألق

ويُعتبر «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، العرض الموسيقي الأشهر عالمياً، والذي تألق على مسارح برودواي طوال 30 عاماً. ومن المقرر أن ينطلق للمرة الأولى في الشرق الأوسط، على خشبة مسرح «أوبرا دبي» في 16 أكتوبر المقبل، ويستمر لفترة محدودة.

وسيكون الحضور على موعد مع عرض ساحر، بمشاركة طاقم من 130 شخصاً بين ممثلين وأعضاء فرقة الأوركسترا، بما في ذلك الأداء المذهل لشخصية الشبح، والتي سيلعب دورها أحد ألمع الأسماء في عالم المسرحيات الموسيقية، الممثل جوناثان روكسماوث.

انفراد

وفضلاً عن المشاهد الفريدة وتصاميم الرقصات المميزة والأزياء المسرحية، التي يصل عددها إلى 230 زيّاً تحمل بصمة مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون، ستنفرد جولة «ذا فانتوم أوف ذات أوبرا» الدولية في دبي، بتجهيزات إضاءة متطورة، ومؤثرات بصرية خاصة، يتم استخدامها لأول مرة في المنطقة، ليحظى الجمهور بعرض ساحر يخطف الأنفاس. وتضمّ المسرحية مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية المؤثرة للمؤلف أندرو لويد ويبرز.