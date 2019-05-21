دبي تستضيف فائزي مسابقة الفيلم الترويجي «كن ضيفي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستضيف دبي خلال موسم الصيف الحالي 40 زائراً دولياً لقضاء عطلة ممتعة، ذلك بعد أن تم اختيار 20 فائزاً برفقة شخص واحد لكل منهم ضمن المسابقة الخاصة بالجزء الثالث من الفيلم الترويجي «كن ضيفي» (BeMyGuest#)، التي أطلقتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» هذا العام، ووجّهت خلالها الدعوة لمعجبي ومتابعي نجم بوليوود العالمي شاروخان، للمشاركة في مسابقة تفاعلية على وسائل التواصل الإجتماعي، ومساعدته لحلّ الألغاز طوال فترة رحلته التي امتدت على مدار 6 حلقات مليئة بالمغامرة والتشويق.

شهدت المسابقة تفاعلاً كبيراً مع ختام الحلقة الأخيرة في شهر إبريل الماضي، وسوف يحصل الفائزون على فرصة قضاء أوقاتٍ ممتعة وتجارب مميّزة ضمن برنامج «فقط في دبي»، إلى جانب مشاهدة معالم المدينة الرائعة خلال هذا الصيف مجاناً.

باقات

حصل الفائزون على باقات تتضمن تذاكر ذهاب وإياب من طيران الإمارات، وإقامة لثلاث ليالٍ في فندق «سوفيتيل دبي داون تاون»، بالإضافة إلى تذكرتي دخول إلى «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكبر وجهة ترفيهية مغطاة في العالم، وذلك بعد أن تم إعلان أسمائهم من بين قائمة تضمنت أكثر من 8000 مشارك من حول العالم شملت الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي للفوز بهذه الرحلة الصيفية الشاملة إلى دبي.

تكامل

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: يتكامل موسم الصيف في دبي مع الجهود التي تقوم بها المدينة لتوفير تجارب فريدة من نوعها وجديدة لزوّارها من مختلف دول العالم. فيما تساهم الحملات الترويجية التي نطلقها على مدار العام مثل «كن ضيفي»، وكذلك التعاون مع شخصيات عالمية مشهورة مثل الفنان العالمي شاروخان في جذب المزيد من الزوار إلى دبي، وإطلاعهم على معالم الإمارة والمقوّمات السياحية التي تتمتّع بها، وجعلها تحتل مكانة مميّزة في نفوس زوّارها.

الجائزة الكبرىوكانت الجائزة الكبرى من نصيب الهندية أنيتا غونج، التي فازت بعطلة فاخرة في دبي شملت تذكرتي ذهاب وإياب على درجة رجال الأعمال من طيران الإمارات، وكذلك الإقامة لـ4 ليالٍ في فندق «سوفيتيل دبي داون تاون»، وأيضاً تذاكر كبار الشخصيات لزيارة «آي إم جي عالم من المغامرات». حيث علقت على فوزها قائلة: «هذه الجائزة تعني الكثير لعائلتي، حيث ستتاح الفرصة لابنتي لزيارة مدينة دبي الجميلة لأول مرة، وأنا أشكر القائمين على هذه المسابقة لحصولنا على هذه الفرصة الرائعة».

خطط

وعبّر الفائزون عن حماستهم وتحدثوا بكثير من الشغف عن خطط رحلاتهم المقبلة إلى دبي هذا الصيف، حيث يعتزم كيربس بوغال من الهند السفر إلى دبي في شهر سبتمبر المقبل وزيارة «آي إم جي عالم من المغامرات»، وكذلك مدينة «أكوافنتشر» المائية في أتلانتس، وأيضاً برواز دبي، وغيرها من المعالم السياحية المميزة. وقال: أنا وزوجتي متحمسان جداً لزيارة «آي إم جي عالم من المغامرات»، ولقضاء أوقات ممتعة في مدينة أكوافنتشر المائية.

كما ستحقق زوجتي حلمها بالقفز من طائرة فوق نخلة جميرا في «سكاي دايف دبي». وننتظر بفارغ الصبر هذه العطلة لزيارة التحفة الهندسية «برواز دبي»، بالإضافة إلى التنزه على الممشى المفضّل لدينا في «جي بي آر». كما ننوي تناول الطعام في أعرق المطاعم في «دبي مول»، وكذلك التمتع بالمشهد الرائع لبرج خليفة ونافورة دبي الشهيرة.

من جهتها، قالت روما كابور من الهند: أنا متحمسة لاستكشاف المدينة، والتوجه إلى نافورة دبي التي لطالما سمعنا الكثير عنها، وطبعاً سنحرص على زيارة أسواق دبي القديمة الشهيرة. وبدورها تنوي الأمريكية «دونا سو» زيارة دبي في شهر سبتمبر المقبل، حيث قالت: أنا وزوجي متشوقان للقيام بهذه الرحلة إلى دبي، ونتطلع لقضاء أمتع الأوقات في «آي إم جي عالم من المغامرات» ، وكذلك مشاهدة شخصيات مارفل الخارقة. كما نعتزم زيارة برج خليفة والعرض الرائع لنافورة دبي، بالإضافة إلى تذوّق أطباق من المطبخ الإماراتي والتجول في سوق الذهب الشهير بدبي.

مفاجآت سارة

وسيحظى عدة فائزين في الحملة الترويجية «كن ضيفي» بالمزيد من المفاجآت السارة، حيث تتواكب زيارتهم مع إقامة فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، الذي يعود في شهر يونيو المقبل في دورته 22 ويستمرّ لمدة 6 أسابيع. وسيتسنى للزوار خلال هذا الحدث الاستفادة من عروضه الرائعة التي ترسّخ مكانة المدينة كوجهة عالمية للتسوّق تناسب كافة الأعمار.

يذكر أن الفيلم الترويجي «كن ضيفي»، الذي تم إطلاق جزئه الأول في شهر ديسمبر 2016 شهد تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وواصل الفيلم نجاحه في جزأيه الثاني والثالث الذي سجل بدوره رقماً قياسياً ليستقطب أكثر من 160 مليون مشاهدة من جميع أنحاء العالم. كما فاز أيضاً بجوائز عالمية من بينها الجائزة الكبرى (Grand Prix) في مهرجان السياحة الدولية (Tourfilm Riga)، الذي أقيم في لاتفيا، وكذلك الجائزة الماسية لفئة «المدينة» في معرض بورصة السياحة الدولية في برلين.