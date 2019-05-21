10 آلاف زائر لـ«اللوفر أبوظبي» في اليوم العالمي للمتاحف

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

استقبل متحف اللوفر أبوظبي يوم السبت الماضي، أكثر من 10 آلاف زائر في إطار اليوم العالمي للمتاحف الذي احتفلت به المؤسسات الثقافية حول العالم. وقد تنوّع الزوار ما بين أطفال وعائلات ومحبين للفن، من مواطني دولة الإمارات ومقيمين فيها وسائحين من مختلف الدول.

وكان المتحف قد فتح أبوابه يوم أمس حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، متيحاً المجال للزوار للاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأنشطة ولزيارة قاعات عرضه ومعارضه العالمية، لاسيما معرض «رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي: روائع فنيّة من مجموعتي لايدن ومتحف اللوفر» الذي تم اختتامه يوم السبت.

كما كان المتحف قد استقبل أكثر من مليون زائر في السنة الأولى التي تلت افتتاحه، مما جعل منه وجهة ثقافية بارزة للمقيمين في الدولة وزائريها على حدٍّ سواء.