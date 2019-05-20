ألعاب وخدع بصرية بمتحف «الغموض» في دبي خلال الشهر الفضيل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفل متحف «الغموض» في دبي، وجهة التعليم الترفيهي الأبرز في المدينة ضمن مشروع السيف التابع لشركة «مراس» على ضفاف خور دبي، بشهر رمضان المبارك عبر تنظيمه مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تنطلق بعد فترة الإفطار بحضور الضيوف من العائلات والأصدقاء. وتُعد الاحتفالات خلال الشهر الكريم الأولى من نوعها التي ينظّمها المتحف بعد افتتاح فرعه الجديد بالإمارات في سبتمبر الماضي. إذ يكتسي المتحف خلال الاحتفالات بالديكورات المتميزة المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل، إضافة إلى تقديمه العديد من معروضات الخدع البصرية والتفاعلية المعروفة.

خداع بصري

ويمكن للضيوف خلال زيارة المتحف دخول الغرفة «المقلوبة» التي يشعر الزوّار فيها بأنّهم يقفون على سطح غرفة المعيشة، أو غرفة «إميس»، حيث يتقلص أو يتضخم حجم الضيوف بحسب موقعهم بحيث يبدو الشخص أطول أو أقصر بكثير، إضافة إلى مشاهدة الفوانيس العربية والأعمال الفنية المستوحاة من أشكال النجوم.

سلال هدايا

ولأن شهر رمضان المبارك يجسد قيم العطاء والمحبة والكرم، يمكن لضيوف المتحف شراء سلال متميزة تحتوي على خدع بصرية مصغرة، وهدايا وتذكارات لطيفة مثل الألغاز والألعاب، مقابل 375 أو 415 درهماً. جديرٌ بالذكر، أن متحف «الغموض» يفتح أبوابه يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال شهر رمضان المبارك، حيث يقدّم باقة متنوعة من الخدع البصرية المذهلة والعروض المتميزة والألعاب، التي ترضي كافّة الأذواق والأعمار.