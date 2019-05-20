رمضان في دبي.. فعاليات جذّابة وعروض مغرية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع انتصاف شهر رمضان المبارك، عن العروض والفعّاليات الترفيهية والتجارب الرمضانية لهذا الأسبوع، والتي يبرز فيها «بازار رمضان الكبير»، الذي ينطلق غداً، ويستمر حتى 4 يونيو المقبل، ليقدّم عروضاً ترويجية كبيرة على الملابس والعطور والألعاب وغيرها، ليمنح الزوّار فرصة الحصول على هدايا العيد للعائلة والأصدقاء بأفضل الأسعار.

ويستضيف مدينة مول هذا السوق الرمضاني طوال الشهر الفضيل، ليقدّم الفرصة للباحثين عن الصفقات للحصول على هدايا العيد لأحبائهم أو لأنفسهم بأفضل الأسعار.

جولة فنية

ويمكن لعشّاق الفنون والثقافة الاستمتاع بجولة حصرية في مركز جميل للفنون يوم غد، تليها جلسة وفرصة لقاء الفنانة المختصة بالحنّاء د. عذراء خميسة. الجولة مجانية، لكن يفضّل التسجيل لضمان موقع الزوار في الجولة.

حديقة «لاغونا»

فيما تمنح «لاغونا»، أحدث حديقة مائية في دبي، عشّاق الإثارة عرضاً خاصاً خلال شهر مايو الجاري، وذلك احتفالاً بالذكرى الأولى لانطلاقها، حيث يمكن الحصول على تذكرة دخول للأطفال دون 12 عاماً بسعر درهم واحد فقط مع كل تذكرة دخول للبالغين.

كما تقدم مجموعة من الفنادق المتميزة للباحثين عن الاسترخاء خلال شهر رمضان عروضاً خاصة على الغرف بأسعار مغرية تشمل الإفطار والسحور.

خيام رمضانية

وتقدّم العديد من الفنادق في دبي ألذ المأكولات في الخيم الرمضانية، التي ترحّب بالضيوف على الإفطار والسحور. ويمكن للزوار الاستمتاع بألذ النكهات في خيمة «فيروز» الرمضانية في «فيرمونت النخلة»، ومطعم «الحظيرة» في منتجع وسبا باب الشمس، وخيمة فندق «ميدان» الرمضانية، وقاعة «الفلك» في برج العرب، وخيمة «أساطير» في أتلانتس النخلة، ومطعم طاولة «إكس في إنكيد»، إلى جانب إفطار دبي أوبرا، وغيرها.