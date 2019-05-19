التخزين الأرضي لثاني أكسيد الكربون يحمي المناخ

المصدر: برلين - د ب أ

أعربت وزيرة البيئة الألمانية، سفنيا شولتسه، عن تأييدها لتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، وقالت في تصريحات لشبكة التحرير الصحافي «دويتشلاند» الصادرة أمس، أن هذه الخطوة يمكن أن تكون إسهاماً في تحقيق ألمانيا لأهدافها المتعلقة بالمناخ.

وأضافت أنه لا بد من النقاش حول هذا الأمر، حيث قالت «لقد كانت هناك معارضة على مدار فترة طويلة لتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، لأنه سيتيح إطالة أمد توليد الكهرباء من الفحم، لكن مع التخلي عن الفحم في استخراج الطاقة، فقد أصبح هذا الاعتراض منتهياً».

معادلة

وأفادت شولتسه: «احذر من الأوهام، فنحن لا يمكننا أن نزرع عدد الأشجار التي نحتاجها لمعادلة حجم انبعاثاتنا الحالية من ثاني أكسيد الكربون». فيما دعت إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون «فمن الأفضل دائماً تجنب الانبعاثات الكربونية من البداية، بدلاً من المشقة اللاحقة في جمع ثاني أكسيد الكربون، وإسراف الجهد في إعادة استخدامه أو تخزينه».

يذكر أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، كانت قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية تخزين ثاني أكسيد الكربون، وهو ما قوبل بانتقادات من الروابط البيئية، وقال هوبرت فايغر رئيس رابطة (بوند) البيئية: «نحذر بشكل واضح من التفكير في تقنيات خطيرة باهظة الكلفة وغير مجربة، مثل تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، كوسيلة لحماية المناخ».