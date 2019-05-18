«قرآن تيك»..إبداع وروحانيات احتفاء بالتسامح

المصدر: دبي - البيان

إبداعات فنية وثراء روحي وقيمي، تعنون وتميز مشروع «قرآن تيك»: «Quran Tech»، الذي تطلقه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالشراكة مع دبي مول، اليوم، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

ورغبةً في إضفاء لمسات روحانية مغمورة بروح التسامح، وتقوم فكرة المشروع على تقنية خاصة متصلة بشاشة تفاعلية، تسمح للجمهور من مختلف الثقافات والجنسيات باختيار آية قرآنية من بين 5 آيات تتحدث عن التسامح وفضائله، واختيار خط عربي من بين 4 أنواع من الخطوط، وانتقاء زخرفة من بين 4 أنواع من الزخارف، للوصول في النهاية إلى تصميمٍ خطي فني أنيق، يتمكن المُستخدِم من طباعته على الورق، واقتنائه كلوحة مميزة.

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وتمتاز الشاشة التفاعلية بشكلها المبتكر المستوحى من حروف اللغة العربية، حيث صُممت على هيئة نقطتين بالخط العربي، ما يُضفي بُعداً جمالياً مميزاً.

ويستمر هذا المشروع الذي يحتضنه دبي مول، حتى 27 مايو الجاري، ويتوفر - إلى جانب اللغة العربية - بـ 6 لغات مختلفة مُتاحة للمستَخدِمين هي الإنجليزية والفرنسية والهندية والصينية والإسبانية والروسية، ليعيش زوار دبي مول معه تجربةً فريدة، تمنحهم فرصة إضفاء لمساتهم الخاصة على لوحات قرآنية ينبعث من بين ثناياها عبق التسامح.

رؤية

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المشاريع التي تسعى من خلالها «دبي للثقافة» لترسيخ ثقافة التسامح، والاحتفاء بكل ما يحقق التناغم بين مختلف الجنسيات، إضافةً إلى تعزيز حضور الخط العربي الذي يُجسِّد الأصالة والعراقة بأجمل صورة، ويرتبط بالتراث الإسلامي ارتباطاً وثيقاً.

ويبرز «Quran Tech» جماليات الخط العربي، ويؤكد في نفس الوقت على أهمية الحفاظ على هذا الفن من خلال خلق حالة من التواصل بينه وبين الأجيال الجديدة، كما يدعم رؤية دبي باعتبارها عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومنصة للفنون العريقة والراقية.