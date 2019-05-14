«رمضان في دبي».. مرح عائلي وترفيه وتثقيف

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

باقة ثرية بالمعرفة والترفيه والمرح، تتضمنها فعاليات دبي في شهر رمضان الكريم، إذ تتضمن فعاليات الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل، مجموعة غنية منها، حيث أعلنت أمس، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أبرزها وما تشتمل عليه، مبينةً أنها تثري معارف العائلات وتوفر أجواء نوعية.

«كيدزانيا دبي».. نشاطات فريدةتقدّم هذه المدينة الداخلية المفعمة بالنشاطات التعليمية والترفيهية في آن واحد، عرضاً خاصاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن للأطفال الحصول على تذكرة الدخول مقابل 99 درهماً، بدلاً من 185. كما تتيح هذه المدينة الفرصة للأطفال للاستمتاع بعدد من النشاطات التعليمية والترفيهية المحببة لديهم.

«أولي أولي».. تعليم ترفيهي

وتوفر منصة اللعب التفاعلي «أولي أولي»، عرضاً خاصاً على تذاكر الدخول، حيث يبلغ سعر التذكرة خلال أيام الأسبوع 95 درهماً للأطفال و25 للبالغين.

حلبة دبي للتزلج

وتتضمن فعاليات حلبة دبي للتزلج، عرضاً خاصاً لعشّاق التزلج، حيث يمكنهم الحصول على تذاكر الدخول بسعر 49 درهماً بدلاً من 95، ويمكن للأطفال الذين يقل طولهم عن 100 سم الحصول على تذاكرهم مقابل 40 درهماً.

مدفع رمضان

ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بالأجواء التقليدية للشهر الفضيل مع مدفع رمضان، والذي ستقوم شرطة دبي بإطلاقه يومياً في مدينة جميرا لإعلان موعد الإفطار.

عرض الأزياء الرمضاني

وتستضيف «ليديز فيوجن» عرضاً للأزياء الرمضانية في فندق «شيراتون غراند» يوم 17 مايو الجاري من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 01:00 ظهراً، ويعود العرض بنسخته الـ10 ليتيح للضيوف فرصة الاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء والمجوهرات والاكسسوارات.

أسعار خاصة

ويقدّم فندق «سوفيتل دبي داون تاون» من 5 مايو الجاري وحتى 30 يونيو المقبل، أسعاراً خاصة على الغرف خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن لسكّان دبي وزوّارها الإقامة في الفندق مقابل 555 درهم لليلة الواحدة شاملاً وجبة الفطور أو السحور في الغرفة. كما يمكن للضيوف الوصول إلى «دبي مول» عن طريق ممر داخلي من الفندق، أو القيام بجولة في المدينة إلى عدد من الوجهات العائلية، على متن الحافلات المجانية التي يقدمها الفندق.