جائزة حمدان للتصوير تمنح 17 عملاً ميداليات التميّز

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 17 عملاً سوف يتم تكريم أصحابها بمنحهم «ميداليات التميّز» التي تقدّمها الجائزة عن الدورة 8 «الأمل» تكريماً لهم على جودة مشاركاتهم في هذه الدورة، بالإضافة لإهدائهم الكتاب السنوي لنفس الدورة والذي يحوي الصور الفائزة والمرشّحة بالإضافة للصور التي حصل أصحابها على ميداليات التميّز المذكورة.

أعمال راقية

وعن هذا التكريم، صرّح علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، قائلاً: هذه الميداليات بمثابة شهادة تقدير لهؤلاء المصورين الذين قدّموا أعمالاً راقية استحقت الوصول للمراحل النهائية من التحكيم، لذا قرّر مجلس أمناء الجائزة منحهم هذه الإشادة المستحقة بأعمالهم كنوعٍ من التشجيع والاعتراف بالتنافسية العالية لأعمالهم المشارِكة، ونحن سعداء بحصول 5 مصورين عرب على هذا التكريم، دلالةً على التطوّر المستمر لجدية المصور العربي في التعامل مع التصوير الفوتوغرافي.

وأضاف ابن ثالث: رغبةً من مجلس أمناء الجائزة بمنح فرصة أوسع لتتويج المزيد من الصور المميزة، تمَّ الاعتماد على مُخرجات عملية التحكيم في انتقاء مجموعة من الصور الحاصلة على تقييمات عالية لتتم الإشادة بها وتكريم أصحابها.

وقد تمّ اختيار 3 أعمال عن محور «الأمل» و4 ملفات عن محور «ملف مصور» و3 مقاطع من محور التصوير الجوي بالفيديو، بالإضافة إلى 7 أعمال من المحور «العام» منها 3 أعمال ملوّنة و4 أعمال بالأبيض والأسود.

ميداليات

الميداليات المُقدّمة عبارة عن قطعة فنيّة مصقولة مطلية بالنيكل قطرها 15 سم وقد نُقش عليها اسم الجائزة باللغتين العربية والإنجليزية،، الميدالية من تصميم الفنان الإماراتي، مطر بن لاحج، وصناعة «توماس فاتوريني» الشهيرة في المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن الدورة 8 من الجائزة، والتي كانت تحت عنوان «الأمل» كرَّمت فائزيها يوم 12 مارس الماضي في الحفل الختامي الذي أقيم في «أوبرا دبي».

أسماء

وجاءت أسماء المصورين الـ17 على النحو التالي: كارولينا بالتينيري - إيطاليا - محور الأمل، ويوسف المهنا - الكويت - محور الأمل، وجيان تشيانغ تشن - الصين - محور الأمل، وجلال شمس آذران - إيران - محور ملف مصور، وباولا برونستين - الولايات المتحدة الأمريكية - محور ملف مصور، وإسحاق أغاي منصور آباد - إيران - ملف مصور، وأمنون غوتمان - رومانيا - ملف مصور، وعظيم خان روني - بنغلاديش - التصوير الجوي، وأحمد محمد الطوقي - سلطنة عُمان- التصوير الجوي بالفيديو، وحسن سويلمز- تركيا - التصوير الجوي بالفيديو، وأناليزا ناتالي موري - إيطاليا - الأبيض والأسود، عباس محمد معلم - البحرين - الأبيض والأسود، وكارلا مارينيلي - إيطاليا - الأبيض والأسود، وفيليب مايرز- أستراليا- الأبيض والأسود، وزيني سعيد الخزعلي - العراق - الملوّن، وسامي فارتيينين - فنلندا - الملون، ورضا طالب المتروي - العراق - الملوّن.