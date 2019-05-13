فعاليات متنوعة في المجمّع الثقافي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مجموعة من الفعاليات المجتمعية المتنوعة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك في المجمّع الثقافي بمشاركة عدد من المتحدثين والكتاب والفنانين على مستوى الدولة.

مجلس رمضان الثقافي

سلسلة من فعاليات الإفطار بإشراف الإعلامي وخبير التبادل الثقافي علي آل سلوم، تهدف إلى تعريف المقيمين في الإمارات على التقاليد الرمضانية والأمور الواجب مراعاتها في هذا الشهر الفضيل، والتغلب على التحديات الاجتماعية المختلفة التي قد يواجهونها خلال فترة وجودهم في الدولة. سيتعرف الحضور خلال هذه الجلسات أيضاً على طرق عيش أجواء شهر رمضان المبارك والمشاركة في فعالياته. ويقام مجلس رمضان الثقافي يومي 18 و25 مايو، من الساعة 6:30 وحتى 8:30 مساءً.

كلمات ملهمة

كما يحتفي المجمّع الثقافي بالشهر الفضيل مع باقة من جلسات «أناشيد» تحت عنوان «كلمات ملهمة» يقدّمها الفنان الإماراتي عبد الله الوسمي والفنانين العمانيين علي بوبر وعمار بوبر، يومي 17 و24 مايو في تمام الساعة 10 مساءً ولغاية 12 منتصف الليل. تلامس الأناشيد قلب وروح المستمعين، وتتناول مواضيع ترتبط بالدين الإسلامي مثل التغني بحب الله ومدح نبيِّه الكريم صلى الله عليه وسلم، وإعلاء قيم الدين والأخلاق وحب الخير، وتركز على تعريف المشاركين بنشأة وتطور فن الإنشاد الديني عبر الزمن.

مجتمع كتابة

وتهدف ورش «مجتمع كتابة» التي يستضيفها المجمع الثقافي إلى دعم وإلهام الجيل المقبل من رواة القصص. تقدم المؤلفة والكاتبة الإماراتية أمل الدويلة برنامجاً خاصاً من الورش بعنوان «الكتابة إلى الله» تساعد المشاركين فيها على شحذ قدراتهم الإبداعية، وابتكار طرق منطقية لرواية القصص وصياغتها مع مراعاة ضوابط الحوار، فضلاً عن تطوير مهاراتهم التقنية وصقل أسلوبهم الخاص في الكتابة. تعقد جلسات «مجتمع كتابة» يومي 15 و22 مايو، من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل كل مساء.

فوانيس رمضان

يشارك الفنان والمهندس المعماري الإماراتي عبدالله الملا في تقديم ورشة فنية بعنوان «فوانيس رمضان» احتفاءً بشهر رمضان المبارك. تقام الورشة يومي 16 و23 مايو، في تمام الساعة 10 مساءً ولغاية 12 منتصف الليل. سيتعلم المشاركون في الورشة كيفية تصميم فانوس رمضاني باستخدام مواد مختلفة وطرق جديدة وإنشاء قطعة فنية متميزة.