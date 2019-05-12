قنوات «مؤسسة دبي للإعلام».. تنوّع معرفي وثراء روحي

المصدر: دبي - البيان

باقة متنوعة وغنية من البرامج المنتجة محلياً، تتميز بالتنوع والثراء المعرفي والروحي، يقدمها تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وقناة سما دبي، خلال الشهر الفضيل، الذي يرفع فيه التلفزيون شعار «معاً في رمضان»، ليؤكد من خلاله مدى قربه من المشاهدين العرب في أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأستراليا وبلاد الاغتراب.

وتشمل الفترة الدينية اليومية على شاشة تلفزيون دبي، مدفع الإفطار من مدينة جميرا وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، يليها آذان المغرب ودعاء الشيخ زايد، يسبقها البرنامج الديني الجديد «الفضل العظيم» من تقديم يوسف الحمادي مع الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، وصلاح عودة بلغة الإشارة، حيث يعرض البرنامج في الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات، بينما يعرض على شاشة دبي إنترناشيونال في الساعة: 12:00 بتوقيت غرينتش.

في حين، يتابع الجمهور طوال الشهر الكريم، برنامج «كلمات الله» من تقديم تامر مطر وبالتعاون مع الأزهر الشريف، متناولاً معاني بعض الآيات القرآنية، والقصص والعبر المأخوذة منها، فضلاً عن أسرار الآيات التي تُغير في حياة الإنسان، ويطل البرنامج يومياً في الساعة: 16:00 بتوقيت الإمارات.

«قصتي» و«دروب»

وعلى رأس البرامج الاجتماعية، تأتي الحلقات اليومية المستوحاة من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطريقة مبتكرة وبتقنية الرسوم المتحركة، والتي يروي من خلالها قصة بناء دبي المدينة والإنسان، ويعرض على شاشتي دبي وسما دبي، في الساعة: 18:53 بتوقيت الإمارات، فيما يعود الأديب والباحث جمال بن حويرب في الموسم العاشر من برنامجه الثقافي «الراوي» متناولاً في كل حلقة، شخصية عامة أثرت بشكل إيجابي على جانب من جوانب الحياة في دبي والإمارات خاصة والخليج عامة، وتم تصوير حلقات الموسم الجديد في الإمارات، والسعودية، والكويت، والمغرب، ومصر، والمملكة المتحدة وغيرها.

ويواصل علي آل سلوم تقديم برنامجه «دروب» الذي يطل في موسم سادس، ويقدم من خلاله سلوم رسالة إنسانية وثقافية وسياحية، تعتمد على عناصر التشويق والإثارة والغرابة والإلهام من خلال إبراز مجموعة من المُثل الأخلاقية التي تميز الحضارة الإنسانية، من أجل ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر في المجتمعات العربية، أما الإعلامية رؤى الصبان فتعود في رمضان لتقديم موسم متجدد من برنامج المسابقات «آخر كلام» برؤية ترفيهية ترويجية لدبي من خلال تسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية التابعة لشركة «مراس» وتقدم جوائز قيمة، من خلال المشاركة بأكثر من فئة منها المنوعات، والرياضة، والمعلومات العامة، إضافة إلى أسئلة حول المسلسلات التي تعرض عبر شاشة دبي في شهر رمضان على الهواء مباشرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وعلى شاشة دبي إنترناشيونال في الساعة: 21:00 بتوقيت غرينتش.

«المرتل» و«إسلام التسامح»

قائمة قناة سما دبي، بدت زاخرة بالبرامج الاجتماعية والثقافية المميزة، وعلى رأسها يأتي الموسم الثاني من برنامج «المرتل» المتخصص باختيار أجمل صوت لتجويد وترتيل القرآن الكريم، والذي يجمع بين الرؤية الدينية السمحاء والطابع الاجتماعي والإنساني للبرنامج من خلال لجنة التحكيم التي تضم نخبة من كبار القراء في منطقة الخليج العربي يتقدمهم فضيلة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، والقارئ الشيخ عبد الرزاق الدليمي، والمنشد والقارئ الإماراتي أسامة الصافي.

ويقدم الدكتور محمد عيادة الكبيسي، أحد كبار المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، يومياً بعد الإفطار، برنامج «إسلام التسامح» الذي يعتمد في فكرته الأساسية على نشر المفاهيم الجديدة للتسامح ودمجها بالمفاهيم الدينية الميسرة للدين الحنيف.

وبحلة جديدة يأتي الموسم الجديد من البرنامج الاجتماعي والتفاعلي «المندوس» مع الإعلامي عبد الله إسماعيل، الذي يجمع فيه بين الترفيه والحياة الاجتماعية في إطار واحد يسعى إلى تجسيد الطابع الرمضاني في الإمارات.

«معاني»

ويقدم الإعلامي مروان الحل «المجلس الرمضاني»، كل يوم جمعة، مسلطاً الضوء على مجموعة المجلس الرمضانية في الإمارات، وما يدور فيها من أنشطة وفعاليات وحوارات مع كافة أطياف المجتمع الإماراتي، وبما يعكس روح التآلف والتأخي والتسامح التي يتمتع بها هذا المجتمع على امتداد أيام العام، فيما تعود الإعلامية الإماراتية صفية الشحي لتقديم برنامج «معاني» في رحلة معرفية غنية، وتتناول فيه يومياً كتاباً جديداً لمدة 10 دقائق.

بينما تقدم الإعلامية حنان البلوشي برنامج «سما مع NAS» كرسالة يومية خاصة بتغطية فعاليات بطولة ناس الرمضانية المقامة في مجمع ند الشبا الرياضي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في شهر رمضان من كل عام.

ويتناوب كل من مروان الشحي ومحمد الشحي ووفاء الظاهري وسماح العبار، على تقديم «رمضان الإمارات» كمجلة مسائية يومية، تعنى بكل ما يدور في الإمارات من مؤتمرات ومعارض ومناسبات، كما يستضيف أصحاب القرار والمهتمين في هذه الفعاليات إلى جانب تسليط الضوء على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول خصوصية الشهر الفضيل، ويقدم إبراهيم استادي برنامج «أول مرة» الحواري الترفيهي، الذي يتناول فيه التجارب الأولى والخبرات الحياتية التي خاضها نجوم الفن ورواد الفكر والإبداع في الإمارات.

«سوالف صالحة»

وللمرة الأولى تقدم قناة سما دبي مجموعة رسوم متحركة كوميدية مقتبسة عن المواقف الأكثر شعبية في المسلسلات الإماراتية والخليجية، حيث تعود مجدداً تحت عنوان «سوشيال كوميديا» يومياً الساعة: 19:26 بتوقيت الإمارات، كما يقدم الفنان مروان عبدالله، «سوالف صالحة» كبرنامج حواري اجتماعي يندرج في إطار ثقافي فني ترفيهي، يعتمد على 3 شخصيات رئيسة، تتمثل في المقدم إلى جانب دميتين، لكل واحدة شخصية متميزة خاصة.

ويقوم الشيف البحريني يوسف زينل عبر برنامجه الجديد «عليكم بالعافية» بتقديم أفكار مختلفة للمائدة الخليجية خلال الشهر المبارك، واستقبال مكالمات المشاهدين على الهواء مباشرة.