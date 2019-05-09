«أكوافنتشر» تلهب عشاق المغامرة في «أتلانتس النخلة»

المصدر: دبي - البيان

ستشهد مدينة «أكوافنتشر» المائية، استكمالاً لجهود منتجع «أتلانتس النخلة» بدبي في التميز وتقديم أفضل التجارب النوعية وضمن سعيها لتصبح واحدة من أكبر المدن المائية في العالم، إضافة برج منحدرات ثالث مليء بالمنزلقات المثيرة، ومن المقررأن يفتتح أبوابه في صيف 2020. وبهذه الإضافة الجديدة، ستحطم مدينة الألعاب المائية الأولى في المنطقة الأرقام القياسية مع برج «ترايدنت» الذي يبلغ ارتفاعه 34 متراً، ويضيف لها 12 منزلقاً جديداً.

وتحتل المدينة المائية مكانة متميزة في منطقة الشرق الأوسط بكل ما تحويه من ألعابٍ ومنزلقاتٍ فريدة، فمع أكثر من 20 لعبة ومنزلقة مائية مذهلة وأنهار موزعة على 17 هكتاراً من الإثارة، تضمن لكل زائر تجربة فريدة لا مثيل لها.

ولتحقيق مزيد من المتعة والإثارة لرواد المدينة المائية والباحثين عن الأفضل، تم إضافة برج «ترايدنت» الذي سيشمل ألعاب ومنزلقات «بروسلايد» ذات المستوى العالمي، بما في ذلك ProSlide® MammothBLAST الجديد والذي يعد الأطول في العالم، ويقدم مغامرة مائية عائلية بطول 449 متراً وذلك بقوة هائلة وسرعة غير مسبوقة، حيث تطوف الطوافات عبر قنوات متعرجة وتشهد سلسلة مذهلة من المنحنيات والمنحدرات المتتالية والمدعمة بتقنية «بلاست» العالمية لدفع المياه والحاصلة على براءة اختراع.

ويمكن للضيوف أيضاً اختبار عنصر التشويق في أول لعبة مائية تطرح في الشرق الأوسط ProSlide® Dueling PIPElineBLAST® /‏‏ FlyingSAUCER™ 20 المدفوعة بنفاثات متسلسلة والحاصلة على براءة اختراع، حيث تعمل التوربينات المشغلة للعبة بسرعةٍ عالية السرعة على إضافة عنصر التشويق لمرتاديها من خلال المنعطفات التي تتحدى الجاذبية.

تشويق ومتعة

وسيرغب المتزلجون من محبي منافسة أصدقائهم في لعبة ProSlide® RallyRACER™ المجهزة بخاصية رجعية محركة للأدرينالين لمزيد من التشويق والمتعة. وإذا لم يكن كل ما سبق كافياً فإن عشاق «أكوافنتشر» والذين جربوا بالفعل قفزة الشجعان، سيعشقون النسخة المحدثة من برج «ترايدنت»، والتي تقدم إثارة مضاعفة من خلال تجربتين شيقتين بدلاً من تجربة واحدة.