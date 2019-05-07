12 مسلسلاً على تلفزيون دبي بقنواته المتنوعة تناسب الجميع في مواعيد بثها

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن مواعيد بث المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية الخاصة بشهر رمضان المبارك 2019، على شاشة تلفزيون دبي، وقناة سما دبي والتي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات والخليج والعالم العربي. إذ تتميز مواعيد العرض بتناغمها وبكونها موزعة وفق جدولة مناسبة جداً لكافة الشرائح والفئات المجتمعية.

معاً في رمضان

تحت شعار «معاً في رمضان»، وعبر الوسم (#معا_في_رمضان)، ومواقع التواصل الاجتماعي (@DubaiTV)، يقدم تلفزيون دبي للمشاهدين في العالم العربي وبلاد الاغتراب، مجموعة من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية، حيث يأتي في مقدمتها مسلسل «حدود الشر» لسيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد، التي تعود بعد تألقها في شهر رمضان الماضي على شاشة تلفزيون دبي، لتقدم للجمهور العربي مسلسلها الدرامي الجديد مع نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والكويتية أمثال أحمد الجسمي، شيماء علي، هبة الدري، هيا الشعيبي.

هنادي الكندري، تحت إدارة المخرج أحمد دعيبس عن نص للكاتب الدرامي محمد خالد النشمي، في عودة إلى زمن غاب فيه القانون، في أواخر خمسينات القرن الماضي، وفي زمن سيدات المجتمع اللواتي حكمن وسيطرن في مجتمعاتهن الصغيرة التي تنتهي أسوارها عند عتبات أبواب منازلهن، حيث تدور أحداث المسلسل الخليجي الجديد مع شخصية «نعيمة» التي تحاول استعادة حب زوجها وأمن أسرتها، وهي سيدة مجتمع مرموقة وزوجة تاجر تمور معروف في الكويت ومنطقة الخليج العربي، وذلك ابتداء من الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 13:00 بتوقيت غرينتش، في الوقت الذي يمكن للمشاهدين العرب في أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأستراليا وبلاد الاغتراب، متابعة البث التلفزيوني الجديد لقناة دبي إنترناشيونال (Dubai International)، على القمرين الصناعيين (Hotbird)، (Asiasat)، حيث تم تحديد موعد بث مسلسل «حدود الشر» الساعة:13:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة الساعة:00:30، والساعة: 04:00 بالتوقيت العالمي.

في الوقت الذي تعود النجمة الكويتية هيا عبد السلام في مسلسل «أجندة» كمخرجة وممثلة إلى جانب عبد الله الطليحي، ريم ارحمة، ليلى عبد الله، فؤاد علي عن نص للكاتب مريم ناصر حول التحدي والبداية من الصفر والقدرة على تجاوز الصعوبات بالكفاح والإصرار، مع حكاية «هاجر»، ابتداء من الساعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 03:00 صباحاً، والساعة: 10:00 من صباح اليوم التالي، وعبر بث دبي إنترناشيونال، ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت غرينتش.

سلاسل دهبوفي عودة إلى الأجواء الدمشقية التراثية تدور أحداث المسلسل السوري الجديد «سلاسل دهب» للكاتب سيف رضا حامد والمخرج إياد نحاس، لتقديم شخصية «مهيوب» الداهية الذي يحترف النصب والاحتيال على زوجاته اللواتي يتزوجهن بدافع الاستيلاء على أموالهن وأملاكهن، لكن زوجتيه «دهب» و«زكية» لن تستسلما لاحتياله وتحاولان تعكير حياته والنيل منه لإرجاع أملاكهما بكل السبل والوسائل المتاحة، مع نجوم الدراما السورية بسام كوسا، كاريس بشار، صباح الجزائري، ديمة بياعة، صباح الجزائري، شكران مرتجى، عبد الهادي الصباغ، يومياً الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 06:00 من صباح اليوم التالي، والساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات.

أبو جبل

ولمتابعي الدراما المصرية على شاشة تلفزيون دبي، نصيب وافر من المتابعة الرمضانية، مع النجم مصطفى شعبان في مسلسله الجديد «أبو جبل» عن نص للمؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد صالح، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية أمثال نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، حيث تدور الأحداث في منزل يسكنه عدة أشقاء، تختلف أفكارهم وثقافتهم وطرق تعليمهم، مما يؤدي إلى نشوب خلافات كبيرة، وذلك ابتداء من الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 13:00 اليوم التالي، وعبر بث دبي إنترناشيونال، الساعة: 19:00 بتوقيت غرينتش.

لآخر نفس

وللمرة الأولى تطل النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز في عمل درامي يحمل اسم «لآخر نفس» للمخرج حسام علي والكاتب أمين جمال، ويشاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز، في إطار من التشويق والأحداث المتتابعة التي تروي معاناة زوجة ضابط بالداخلية كان يعمل بشكل خفي داخل احدى الخلايا الإرهابية، إلى أن يستشهد فتظهر لها تلك الحقائق وتتلقى زوجته العديد من التهديدات من الإرهابيين، يومياً الساعة: 22:05 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 05:00، والساعة: 09:00 من صباح اليوم التالي، وعبر دبي إنترناشيونال، الساعة: 18:05 بتوقيت غرينتش.سوبر ميرو

أما محبو الأعمال الكوميدية الراقية، فموعدهم مع إيمي سمير غانم ونجوم مسلسلها الجديد «سوبر ميرو» من تأليف محمد محمدي وأحمد محي، والمخرج وليد الحلفاوي، في أول بطولة مطلقة للنجمة المصرية الشابة التي تقوم بتجسيد شخصية بطلة خارقة، تمر بالعديد من المواقف والأزمات مع صديق طفولتها «هدهد» ابتداء من الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 07:00 من صباح اليوم التالي، وعلى دبي إنترناشيونال الساعة: 16:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة الساعة: 01:30 من صباح اليوم التالي.

وللمرة الأولى يقدم تلفزيون دبي الفرصة الذهبية لنجوم الكوميديا السعودية لتقديم رؤيتهم الشبابية المتجددة من خلال السلسلة الاجتماعية الكوميدية «شطبنا» التي تكشف للجمهور العديد من جوانب حياتنا الاجتماعية والثقافية والرياضية، عبر تناول العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة هزلية ومعالجة الموضوع بطرق خارج الصندوق، مع النجم السعودي الشاب يوسف أحمد، ابتداء من الساعة:19:10 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 02:30 من صباح اليوم التالي، وعلى دبي إنترناشيونال، الساعة:15:30 بتوقيت غرينتش والإعادة الساعة: 11:30 بالتوقيت العالمي.

من خلال دعمها الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية المتميزة، اختارت قناة سما دبي شعار «رمضان نور سمانا»، وعبر الوسم (#رمضان_نور_سمانا)، ومواقع التواصل الاجتماعي (@SamaDubaiTV)، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي «الطواش» من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، والذي سيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي يومياً الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 03:30 والساعة: 09:30 من صباح اليوم التالي، عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، وبطولة نجوم الدراما الإماراتية أحمد الجسمي، مروان عبد الله، رزيقة طارش، سعيد سالم، متناولاً فترة ظهور اللؤلؤ الصناعي في بداية الأربعينات من القرن الماضي.

شعبية الكرتون

ويعود المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب. إلى تقديم الموسم 13 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، برؤية متجددة وحلقات جديدة مع شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة، وذلك بعد أن تمكن المسلسل الكرتوني الإماراتي من الحفاظ على إطلالته السنوية بفضل أفكاره المتجدّدة وشخصيّاته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة، حيث بدأ عرضه في زمن التقنية الثنائية الأبعاد لينتقل بعدها إلى التقنية الثلاثية الأبعاد 3D والتقنية العالية الجودة HD، وذلك ابتداء من الساعة: 19:30 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 09:00 من صباح اليوم التالي، على دبي إنترناشيونال الساعة: 20:45 بتوقيت غرينتش.

الديرفة

مع حكاية «فاطمة» وحيدة والدها تاجر الأقمشة المعروف في السوق المعروف بضعف شخصيته أمام زوجته «مريم» ابنة تاجر المجوهرات، يقدم النجم الكويتي المخضرم محمد المنصور مع النجوم بثينة الرئيسي، حسين المهدي، أسمهان توفيق، هيفاء عادل، المسلسل الدرامي الجديد «الديرفة» للمخرج مناف عبدال في رحلة العودة إلى الزمن الجميل وعصر الكويت الذهبي، ابتداء من الساعة: 01:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة:15:00، وعبر الوسم (#مسلسل_الديرفة).

وتطل النجمة الكويتية إلهام الفضالة في المسلسل الدرامي الجديد «وما أدراك ما أمي» للكاتب علي الدوحان والمخرج حسين الحليبي، يومياً الساعة: 16:30 بتوقيت الإمارات.

منى وفيني

في الوقت الذي تقدم النجمة الكويتية صمود الكندري مع نجوم الدراما الكويتية محمد العجيمي، محمود وعبد الله بوشهري، مشاري البلام، سعود بوشهري، المسلسل الدرامي الجديد «منى وفيني» للمخرج عبد الرحمن السلمان، ابتداء من الساعة: 02:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 11:00.