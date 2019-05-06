«دبي باركس آند ريزورتس».. خيارات فريدة للجمهور بحلول الشهر الكريم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أتمت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، لمنح العائلات فرصة فريدة للاستمتاع بالشهر الكريم، عبر طيف واسع من الفعاليات والعروض وبوفيهات الإفطار الغنية في كل من بوليوود باركس دبي، وموشنجيت دبي، وليجولاند دبي.

وتفتح الوجهة أبوابها طوال الشهر الفضيل في أوقات معينة، تضفي خلالها أجواءً خلابة على تجربة الزوار من العائلات والأصدقاء، بصحبة شخصياتهم الكرتونية المحبوبة، والفعاليات الترفيهية، والطعام الشهي، وغيرها من أنشطة المرح.

مبادرة

وفي ليغولاند دبي، ستتاح الفرصة للجمهور، لزيارة المتنزه أو حديقة الألعاب المائية «ليجولاند ووتربارك»، مقابل 100 درهم فقط لتذكرة الدخول، يخصص 10% من قيمتها لمبادرة «تبون تقرون؟» الخيرية، التي أطلقتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وهي المبادرة الرامية إلى دعم الأطفال المرضى، من خلال أجواء تساعدهم على التعافي عبر القراءة.

كما سيتيح للأطفال (دون سن 12)، فرصة تناول الطعام مجاناً في مطعم بيتزا باستا طوال أيام الأسبوع، من الساعة 13:00 إلى 15:00، وفي مطعم ماركت يومي الخميس والجمعة، من الساعة 18:00 إلى 20:00 مساءً.

أما العائلات فتتاح لهم فرصة التجمع لقضاء أمسيات رمضانية جميلة في موشنجيت دبي، المتنزه الترفيهي الذي يجمع ما بين الألعاب المذهلة وأضخم أفلام السينما في هوليوود. ومقابلة أبطالهم المحبوبين من الغيلان، مثل «شريك» و«فيونا»، والتمتع بالألعاب ومعالم الجذب في المنتزه، وبوجبة الإفطار الرائعة مقابل 260 درهماً.

وفي تعليقه على استعدادات الوجهة للشهر الفضيل، قال محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، الشركة المالكة لدبي باركس آند ريزورتس: «نتمنى لزوارنا شهراً مباركاً، وندعوهم لزيارتنا في دبي باركس آند ريزورتس، بصحبة أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، للتمتع بالأجواء الرائعة الحافلة بالأمل والمرح.