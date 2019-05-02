فعاليات «معرض421» تستكشف الذات والخيال

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معرض421، المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، إطلاقه برنامجاً حافلاً بفعاليات الفن والتصميم طيلة شهر مايو، الذي تتزامن فعالياته مع شهر رمضان المبارك، وستطرق الفعاليات المتنوعة والدورات القصيرة وورش العمل وعروض الأفلام طيفاً من المواضيع التي تحض على التفكير لدى الكبار والصغار على حد سواء، وتشمل استكشاف الذات والتعبير عنها والفشل والخيال.

ويتضمن البرنامج مساحة «الرابعة»، التي انطلقت في الثاني من أبريل المنصرم، لتقدم للجمهور والمهتمين بالمشهد الفني تجربة فنية إبداعية تضم أعمالاً متميزة للفنانة البصرية الإماراتية شيخة الكتبي، خريجة منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين. ويستضيف هذا الشهر دورة قصيرة جديدة مكونة من ثلاث جلسات بعنوان «متحرر من الجاذبية ومرتبط بالواقع» أيام 8 و15 و22 مايو في التاسعة مساءً، وسيتم تشجيع المشاركين خلالها على استكشاف وتوسيع حدودهم الإبداعية.

ورشة فنية

وفي إطار مفهوم استكشاف الذات، يتضمن البرنامج ورشة عمل فنية بعنوان «الاحتفال بالإخفاق» التي تُقام اليوم الساعة التاسعة مساءً، وتحض على التفكير وتستكشف قيمة الفشل كخطوةٍ بنّاءةٍ نحو التقدم.

أما فيما يخص رواد الفنون البصرية، فسيختبر المشاركون في ورشة «الرسم من الذاكرة»، التي تقام يوم 12 الجاري، عرضاً تدريجياً يوضح كيفية قيام الفنانة البصرية شيخة الكتبي بتصميم لوحاتها وصورها.