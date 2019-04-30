دبي أوبرا تستضيف «الكثير من اللغط» لشكسبير سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي أوبرا، بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية «عطيل»، عزمها تقديم العرض المسرحي الشكسبيري الثاني، «الكثير من اللغط حول لا شيء»، في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر المقبل، حيث سيستمتع جمهور دبي بهذه المسرحية التي تنتقد المجتمع، وتجمع من زاوية الكوميديا بين القوة والعاطفة. كُتِبَت هذه المسرحية حوالي عام 1598م، بعد بضع سنوات من صدور مسرحية «كما تشاء» أو «الليلة الثانية عشرة»، لتكون إحدى أفضل المسرحيات الكوميدية التي ألّفها ويليام شكسبير قاطبة.

مواهب متميزة

وتنهض بالعمل مجموعة من أفضل المواهب المسرحية في بريطانيا تضخّ حياة جديدة في هذه القصة الخالدة القائمة على العاطفة والمسامحة والحب، حيث يتم تقديم مسرحية شكسبير الشهيرة في إنتاج نابض بالحياة ومضحك ومؤثر بشكل عميق من إخراج ديريك بوند.

والمعروف عن «فرقة شكسبير الإنجليزية الجديدة» تقديمها الأعمال الأكثر شهرة لأبرز الكتّاب المسرحيين إلى جماهير جديدة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما مسرحيات شكسبير المحبوبة التي تضفي عليها لمستها الموسيقية والعصرية المميّزة.

شغف

ويقول منتج المسرحية جيمي هندري: شكسبير هو واحد من أفضل الصادرات الثقافية البريطانية، إن لم يكن أفضلها على الإطلاق. مسرحياته لديها القدرة الاستثنائية لتجاوز الحدود والثقافات واللغة!

أما ديريك بوند، فهو مخرج مسرحي بريطاني حائز جوائز عدّة، عمل على نطاق واسع مع مسرح رويال إكستشينج وساوث وارك بلايهاوس ومسرح سوهو ومسرح واتفورد بالاس. فازت مسرحيته الرائعة Sweet Charity بجائزتي مسرح مانشستر وتم ترشيحها في جوائز وجائزة المسرح البريطاني لأفضل موسيقي.