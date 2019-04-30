«دبي للقرآن الكريم» تطلق الدورة البرامجية لشهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

كشفت إذاعة دبي للقرآن الكريم، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن دورتها البرامجية الجديدة المخصصة لشهر رمضان المبارك، وذلك بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وجاء إعلان الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة دبي للقرآن خلال مؤتمر صحافي استضافه مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جمع عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة 4 برامج مختلفة من إنتاج إذاعة دبي للقرآن، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فضلاً عن 5 ختمات مختلفة للقرآن الكريم، في أوقات متباينة.

برامج جديدة

ومن أبرز البرامج الجديدة في دورة رمضان، برنامج الإعجاز العلمي والنفسي في القرآن الكريم، ويقدمه كل من حسن العشري ومحمد رمضان، وبرنامج الجمال في الإسلام وهو برنامج يتميز بطرحه الجديد، إذ يقوم بالتركيز على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تلفت الانتباه إلى معاني الجمال القيمة، وهو من إعداد وتقديم الدكتور حكمت زريقات، وأيضاً برنامج قصص القرآن وهو برنامج يتناول القصص التي ذكرت في القرآن بترتيب المصحف، ويقدمه كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي وفضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري.

إضافة نوعية

ويأتي برنامج «مسموح» الذي يقدمه عبد الله الأنصاري، ليكون إضافة نوعية لكوكبة برامج «دبي للقرآن»، في رمضان هذا العام، وهو برنامج اجتماعي تدعم من خلاله شبكة الأولى الإذاعية مبادرة مسموح التي أطلقها مركز إرادة للعلاج والتأهيل، حيث يشكل البرنامج مبادرة تهدف لعرض تجارب المتعافين من الإدمان والتعريف بواقع حياتهم بعد التعافي، كما يهدف البرنامج لمد جسور الأمل والتواصل مع المتعافين والتعرف إلى احتياجاتهم ونشر رسالة توعوية للمجتمع يقدمها المتعافون، إضافة للتعريف بالدور الذي يجب أن يقوم به كل منا ليستطيع المتعافي أخذ دوره في المجتمع.

وبالإضافة إلى هذه البرامج، ستقوم الإذاعة ببث برنامج «قيم التسامح»، ويقدمه الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر سابقاً وعضو هيئة كبار العلماء بمصر، وبرنامج «نفحات من الهَدي النبوي»، وهو من إعداد وتقديم الدكتور حمدي مراد، ويتناول مجموعة متميزة من أحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، وبرنامج «تفسير القرآن» لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله تعالى.

رؤية ورسالة

وقال عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: تنفيذاً لتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، انطلقت إذاعة دبي للقرآن منذ 3 أعوام، لتكون في خدمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم، وهي الرؤية والرسالة التي أسست من أجلها.

محتوى غير تقليدي

وتابع ابن دلموك: سنواصل تميزنا لنكتسب مزيداً من المستمعين الجدد، عبر تقديم محتوى إعلامي غير تقليدي، وبالفعل نجحنا في ذلك، فصارت الإذاعة بحسب الإحصاءات تحتل المركز الثاني على مستوى الدولة من حيث المستمعين، ولدينا خطط مستقبلية أكثر تميزاً للوصول إلى أكبر عدد من المستمعين، حيث نعمل حالياً على زيادة البث ليصل إلى جميع مدن الدولة عبر الراديو، بجانب التطبيق الإلكتروني الخاص على نظامي آندرويد وآي أو أس، الذي يحتوي على مزايا كثيرة، إلى جانب البث المباشر وسهولة الرجوع إلى الأرشيف.

برامج

تتميز إذاعة دبي للقرآن بكونها إذاعة ذات شخصية متفردة ومغايرة تماماً لكل الإذاعات، ونحن مستمرون في التميز والبحث عن كل جديد، وفي هذا العام تقوم إذاعة دبي للقرآن بإنتاج 4 برامج جديدة في الشهر الفضيل، وهي خطوة تؤكد الخطى الحثيثة التي تسير بها الإذاعة في سبيل تحقيق رؤيتها كما أن الدورة البرامجية الرمضانية ستبث عدداً كبيراً من الفواصل والأدعية والأذكار اليومية طيلة أيام شهر رمضان الكريم.