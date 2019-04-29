طلبة نادي الإمارات العلمي يشاركون في بطولة الروبوتات بأمريكا

المصدر: دبي - البيان

غادر وفد من طلاب نادي الإمارات العلمي، أول من أمس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في البطولة العالمية للروبوت، التي تقام خلال الفترة بين 28 و30 أبريل الجاري.

وقام وفد طلاب نادي الإمارات على هامش المشاركة في هذه البطولة بزيارة جامعة لويزفيل، ضمن برنامج المشاركة في البطولة العالمية للروبوت.

استقبل الوفد الإماراتي مجموعة من الباحثين والعلماء المتخصصين بالجامعة ومن أبرزهم الدكتور أيمن الباز رئيس المركز والمختص في مجال الهندسة الحيوية.

وقد قام الوفد برئاسة م. محمد الشامسي بزيارة مختبر التصوير الحيوي للتعرف إلى أحدث التقنيات في أنظمة التشخيص بمساعدة الكمبيوتر، وكذلك اطلع على تقنيات جديدة لتحديد دقيق للاحتمالات المختلطة لتجزئة الصور متعددة الوسائط، ونماذج الاحتمالات الجديدة، والخوارزميات القائمة على النماذج للتعرف إلى عقيدات الرئة والأوعية الدموية في أنظمة الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالكمبيوتر، وكذلك تقنيات التسجيل الجديدة بناءً على إحصاءات متعددة من الدرجة الثانية، وكذلك التعرف إلى التقنيات الحديثة في تحليل الصور الجديدة لمرض التوحد وصعوبة القراءة وسرطان الرئة.

واطلع الطلاب على أحدث التقنيات المستخدمة في مركز الابتكار والأوعية الدموية، والذي يعتمد على تطوير النظم القائمة على الصور للكشف المبكر عن قصور القلب باستخدام صور الرنين المغناطيسي الموسومة، وعلى تجربة مركز النماذج الأولية السريعة، حيث تستخدم المعرفة العميقة في الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من تقنيات التصنيع المتقدمة لإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية، ونقل التكنولوجيا والمشاريع إلى قطاع الصناعة، كما جال الوفد في مساحة العمل المشتركة والمرافق البحثية بالمركز، واطلع على البرامج التدريبية التي تساعد على تسريع التعاون وتبادل الخبرات بين الباحثين والشركات.