بوليوود باركس دبي يستضيف حفلاً للشقيقين سالم وسليمان

المصدر: دبي- البيان

يستعد بوليوود باركس دبي، المنتزه الرائد المستوحى من بوليوود، ضمن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، لاستضافة حفل موسيقي ضخم لنجمي بوليوود الأكثر شهرة الشقيقين، سالم وسليمان بتاريخ 3 مايو أمام مسرح راج محل.

ويعد الشقيقان سالم وسليمان من الملحنين ذوي الشهرة الواسعة في الأوساط الفنية، حيث تمّ تكريمهم بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة عن تأليف عدد من الأغاني الهندية في أبرز أفلام بوليوود، التي حققت نجاحاً كبيراً، مثل كوربان وراب ني بانا دي جودي وآجا ناتشل وفاشون وغيرها الكثير. وسيمتع الثنائي الشهير الجمهور بأداء رائع إلى جانب فرقة الأغاني الشعبية الراجستانية، التي ستطرب الجماهير بالإيقاعات التراثية الفلكلورية.

كما سيقدم نجوم غناء الأفلام الهندية بهومي تريفيدي وفيبول ميهتا وراج بانديت المشهورين بتأليف العديد من الأغاني الناجحة أداء متميزاً على المسرح. وستتوفر التذاكر بسعر 49 درهماً للزوار الراغبين في حضور الحفل، وستشمل دخول المنتزه لمدة نصف يوم، ويشمل ذلك تجربة الألعاب وحضور العروض الترفيهية الحيّة وغيرها الكثير خلال هذه الفترة.

بينما سيكون حضور الحفل متضمناً في سعر تذكرة الدخول الاعتيادية إلى المنتزه، التي تشمل قضاء يوم كامل في بوليوود باركس دبي مقابل 99 درهماً، وفضلاً عن ذلك ستتيح التذكرة السنوية في دبي باركس آند ريزورتس لحامليها حضور الحفل دون رسوم إضافية. كما سيكون بإمكان الزوار الاستمتاع ببوفيه عشاء مقابل 24 درهماً فقط.

ويعتبر بوليوود باركس دبي، أول منتزه ترفيهي والوحيد في العالم الذي يقدم ألعاباً سينمائية شيّقة ومعالم جذب فريدة مستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود. سيحظى الضيوف بفرصة مقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود مثل شاه روخ خان وأميتاب باتشان. كما أطلق المنتزه مؤخراً عن مجموعة جديدة من العروض المتجولة المفعمة بالحيوية والموسيقى والغناء والرقص التي تعرض يومياً.