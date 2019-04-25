4 مشتركين إلى مربع «فاشن ستار» الذهبي

المصدر: دبي - البيان

تأهل المشتركون الأربعة في برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، والذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، إلى الحلقة الختامية، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة التاسعة من البرنامج.

وقبل بداية المنافسات الحلقة، تم تقديم تقرير خاص عن مجريات الحلقة الثامنة، وخروج المشتركة ابتسام سلمان من البحرين، لتنطلق بعدها المنافسات لتقديم الأفضل بين المصممين الشباب، مع بقاء 4 مصممي أزياء فقط من مختلف الدول العربية، ومغادرة مشترك واحد في كل حلقة، بعد الوقوف في دائرة الخطر، بحسب قوانين البرنامج، وصولاً إلى الحلقة الختامية، والفوز بجوائز نقدية تصل إلى (370 ألف درهم).

أشهر نساء اللوحات الفنية

وطلبت ريم عكرا في بداية الحلقة، من مشتركي الموسم الرابع، في بداية الحلقة قبل الختامية، متابعة مشاهد من فيلم «ذا غرايتست شومان»، وتقديم تصاميم خاصة للمرأة مستوحاة من عالم الاستعراض، حيث ألزمت كل مشترك بتقديم 3 فساتين، وأن تكون هذه التصاميم قابلة للارتداء اليومي في العرض الأقوى في هذه الحلقة، قبل أن تطلب منهم الذهاب إلى مكتبها.

حيث كان بانتظارهم مفاجأة أخرى، تتيح لهم الحصانة والانتقال مباشرة إلى الحلقة الأخيرة، حيث قدمت لكل مشترك فرصة اختيار لوحة لامرأة مشهورة، وتقديم تصميم ملائم لها، يمكن أن ترتديه في عام 2019، حيث حصلت المشتركة رناد حفني من السعودية على صورة «موناليزا»، واختارت المشتركة إيمان رمَّال من لبنان لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي».

فيما اختار المشترك حسن بن عياش من تونس، لوحة «مي إند ماي باروتس»، التي رسمتها فريدا كاهلو في عام 1941 م، فيما حصل المشترك إلياس والي من الجزائر، على لوحة «لابروموناد»، للرسام «مونييه»، ليفوز في هذا التحدي، المشترك التونسي حسن بن عياش، ويحصل على الحصانة، والتأهل إلى الحلقة الختامية.

عالم الاستعراض

بعدها قدمت المجموعة الأولى تصاميمها، والتي ضمت إلياس والي من الجزائر، ورناد حفني من السعودية، حيث نالت المشتركة السعودية نجمتين ذهبيتين، اضطرتها للبقاء في دائرة الخطر، كذلك الحال بالنسبة إلى المشترك الجزائري، الذي نال نجمتين حمراوين، وبقي بدوره في دائرة الخطر. وفي المجموعة الثانية، قدمت إيمان رمَّال من لبنان، تصاميمها المستوحاة من عالم الاستعراض.

فيما استوحى حسن بن عياش من تونس، تصاميمه الثلاثة من فيريدي ميركوري، جيمي بايج، دافيد بوي، حيث نالت المشتركة اللبنانية 3 نجمات ذهبية، تأهلت معها إلى المنافسات النهائية، إلى جانب المشترك التونسي، الذي ضمن سابقاً التأهل، لحصوله على الحصانة في التحدي الأول.

الحلقة الختامية

بعدها قررت ريم عكرا، عدم استبعاد أي مشترك في هذه الحلقة، لينتقل المشتركون الأربعة إلى الحلقة الختامية، للمنافسة على الفوز بلقب «فاشن ستار» في موسمه الرابع.